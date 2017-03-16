〈南部〉龍鬚菜曬傷歉收 產業北移那瑪夏

2017-03-16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄山區龍鬚菜受歡迎，近年來氣溫變異大、易致病，產業北移那瑪夏，溫度低又濕氣夠，更勝花蓮龍鬚菜嫩又脆，市府農業局與甲仙農會合作，將推「綠寶」認證區隔市場，不用農藥、化學肥料，養生又健康，兼顧生態環境。

高市擁有好山好水，物產豐饒多元，蔬菜以高山龍鬚菜聞名，原以甲仙區為大宗，海拔二百公尺，近年來暖冬又氣候炎熱，造成龍鬚菜容易曬傷，進而生病逐漸死去，產業北移至那瑪夏區海拔六、七百公尺，總面積五十公頃。

農業局表示，龍鬚菜生長在高山，溫度低，病蟲害少，加上濕氣夠，得天獨厚的優勢，讓龍鬚菜長得快，屬於大自然產物，不使用農藥、化學肥料，也不怕風吹雨打，農民每天都能採收，且口感更嫩又脆，加上養生風潮夯，深受市場喜愛，帶動開墾荒廢地，或短期作物生薑的轉作。

甲仙葉姓菜農說，龍鬚菜怕熱又重水分，過去植株種了可維持四年，近年來氣溫變異大，植株曬傷會死掉，每年都要重新種植，才能維持產量，每分地每天可採收二百五十把，但夏天到了只能採收五十把，產量只剩五分之一。

那瑪夏周姓菜農指出，龍鬚菜種植成本低，且每天可以採收，相較於水蜜桃高成本、一年只能採收一次，農民每週現金入袋，半年每公頃可賺五十萬元，不輸給水蜜桃產業，農民兼種增加收入，生活穩定有保障。