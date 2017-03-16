〈南部〉東商教務主任陳姿妤 獲選全國優秀青年

2017-03-16

〔記者黃明堂／台東報導〕廿年前就讀台東高商的陳姿妤以中等成績奮發讀書，畢業後考上彰師大，回到東商任教，當上教務主任。她的奮發故事，獲選全國優秀青年表揚。

今年卅九歲的陳姿妤是南王部落原住民，父母都只有小學畢業，她國小及國中成績都普通，廿年前進入東商就讀，當老師，對她來講，遙不可及。但讀職校三年期間，在老師指引下，全力讀書，在民國八十六年的四技二專統測，陳姿妤成績排名全國第廿六名，錄取彰化師範大學商業教育系資訊組，九十年畢業，通過教師甄試，回到母校當老師，又當上教務主任，還曾代理校長。

陳姿妤推動「多元教學、評量措施及愛心就學方案」，協助七十六位銀髮族學生就讀畢業，並推動「技藝在手，希望無窮」，輔導弱勢學生取得證照，種種表現獲評審一致推薦全國表揚。