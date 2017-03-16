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〈南部〉屏東首座C級長照站 揭牌

2017-03-16

〔記者羅欣貞／屏東報導〕長照2.0上路，屏縣第一個C級巷弄長照站昨天在屏東市信和社區揭牌，接者還有三個C級巷弄站將在四月前陸續揭牌運作；但屏縣長照2.0中央補助款近千萬元，至今還未撥下，副縣長吳麗雪強調，縣府會先墊款，不會讓老人照顧受影響。

中央補助款未到 縣府先墊

「C級」到底是什麼，許多社區志工及長輩霧煞煞，擔心原來社區照顧關懷據點服務會遭排擠，縣府也說明，長照2.0分A、B、C三層級協調合作，C是指巷弄長照站，提供最初級老人供餐、臨短托，由社區據點延伸功能，屏縣首波從屏市起步，由信和、崇蘭、大洲社區，及都市原住民全人關懷協會等四點先推動，服務對象除原來社區長輩，還會增設照服員，服務衰弱老人。

A指社區整合型服務中心，統合各級資源，目前該角色由屏東基督教醫院負責；B指為複合型日間服務中心，提供復健、日託、居家服務、喘息服務等，目前由永大多元照顧中心負責。

按衛福部規畫，A級點一年三百一十萬元補助、B級一百七十九萬、C級每點一百二十四萬，以屏縣首波一A一B四C來計算，總計九百八十五萬元，至今仍未撥下，影響設施的擴充；副縣長吳麗雪昨天主持信和巷弄站揭牌時強調，許多服務過去就開始做，屏縣持續推動，經費中央一定會補助，目前若有不足部分，縣府會先墊款。

屏縣長照管理中心主任林秀芳表示，照顧關懷據點轉型為巷弄長照後，過去每週活動一天，未來週一到週五都開放，在首波四個巷弄站運作之後，預計今年底前，A、B、C級將會再有共十八個點加入。

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  • 屏縣首座C級巷弄長照站揭牌。（記者羅欣貞攝）

    屏縣首座C級巷弄長照站揭牌。（記者羅欣貞攝）

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