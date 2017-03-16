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〈南部〉佳暮英雄救經濟 開創紅藜商機

2017-03-16

〔記者邱芷柔／屏東報導〕曾在莫拉克風災救出全村族人的「佳暮英雄」柯信雄，這回救的是全村的經濟，他看好紅藜產業商機，帶著族人從種植到學習加工技術，建立自有品牌「彩虹藜」，讓紅藜價格翻身，並吸引巧克力業者找上門，開發獨特的「紅藜巧克力」。

柯信雄與業者合作 開發紅藜巧克力

來自霧台佳暮的柯信雄，是南搜山難教員協會人員，八年前莫拉克風災，他與夥伴徐仁明、徐仁輝、賴孟傳投入救災工作，搭著直升機來回部落，協助一百多位族人安全撤村，因而被稱為「佳暮四英雄」，風災過後，柯信雄繼續陪伴族人，成為「屏東縣霧台鄉特用作物產銷班第二班」班長。

帶族人種紅藜 創自有品牌價翻漲

柯信雄說， 許多老人家在山上自給自足過了大半輩子，住進永久屋後突然不知要怎麼生活，於是他們開始承租台糖土地，從近年備受消費者喜愛的紅藜種起，一開始不懂得去殼、加工技術，只能和盤商合作，以每斤一百六十元價格收購，現在他們有了後製技術，從產到銷通通自己來，現在每斤可以賣六百元。

柯信雄說，現在霧台佳暮、大武部落中的紅藜已有十五公頃，年產量可達十噸，最近他們還打算帶著紅藜種籽回到山上復育，他從來沒想過紅藜可以跟巧克力結合，變得這麼「時尚」，未來會持續發展紅藜不同的商機。

福灣莊園行政主廚許華仁說，近年掀起吃紅藜風潮，紅藜巧克力不但養生，而且很有屏東的味道，他們計劃將紅藜巧克力送出國比賽，讓台灣口味在世界發光。

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  • 柯信雄（右）成立自有品牌「彩虹藜」，吸引善用在地食材的福灣莊園行政主廚許華仁（左）找上門，研發出「紅藜巧克力」。 （記者邱芷柔攝）

    柯信雄（右）成立自有品牌「彩虹藜」，吸引善用在地食材的福灣莊園行政主廚許華仁（左）找上門，研發出「紅藜巧克力」。 （記者邱芷柔攝）

  • 目前霧台鄉種植紅藜面積已逾15公頃。 （記者邱芷柔攝）

    目前霧台鄉種植紅藜面積已逾15公頃。 （記者邱芷柔攝）

  • 「紅藜巧克力」以在地生產的可可與紅藜進行製作，獨特口感呈現台灣味。（記者邱芷柔攝）

    「紅藜巧克力」以在地生產的可可與紅藜進行製作，獨特口感呈現台灣味。（記者邱芷柔攝）

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