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〈南部〉山豬王創紀錄 獨自獵2公山豬

2017-03-16

成年公山豬凶狠 獠牙逾10公分

〔記者王秀亭／延平報導〕已獵超過千頭山豬的延平鄉布農族山豬王吉呀努，昨天一口氣捕獲兩頭凶狠獠牙皆超過十公分的成年公山豬，每頭體重超過一百二十斤，「打獵生涯頭一遭。」吉呀努說，也曾一次捕獲兩、三頭豬，多是母豬帶著小豬，但這次面對的是兩頭凶猛、具攻擊性的公山豬，整個過程也只一隻獵犬掛彩，相當難得。

計畫退休 換人工關節後又復出

六十三歲的吉呀努從十六歲開始上山打獵，獵人生涯已四十七年，因長期上山打獵，膝關節退化疼痛難耐，原本在獵得千頭山豬後，計畫從獵人界退休，直到前年置換人工膝關節，休一年後，今年一月再度復出。

吉呀努說，延平山區常有山豬出沒，危及在山區務農的鄉民，實在難以婉拒族人的請託，也擔心族人在山區果園裡的安危，只好重出江湖，有請託就幫忙。

委託獵豬的果農日前在果園附近發現有山豬蹤跡，連看顧果園的狗不慎遭咬傷，擔心養在園子裡的小山羊受害，因此委託吉呀努幫忙。

昨帶10隻狗前往 僅1隻受傷

吉呀努昨天一早獨自一人帶著十隻狗，往永康山區前進，才放出「師傅狗」不久，就發現山豬蹤跡，沒多久就上百斤的公山豬就擒，才準備打道回府，「師傅狗」又不見了，隨即在離獵捕地五百公尺遠處，聽到一陣狂吠，其他「攻擊狗」隨即往聲音方向追去，自己也狂奔過去。

「又是一頭成年公山豬。」吉呀努說，避免獵犬們受傷，雖然換過人工關節，連爬帶滾也要忍住腿痛，跟著狗兒狂奔，當攻擊狗們狠咬住山豬頭部時，吉呀努老練又迅速地拿出刺刀，往山豬心臟方向刺去，一刀斃命，成功獵得兩頭體重皆超過一百二十斤的山豬，過程中只有一隻攻擊犬受傷，吉呀努說，獨自一人加上十隻狗，就抓到具強烈攻擊性的公山豬，真是運氣好。

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  • 六十三歲的山豬王吉呀努昨天成功捕獲兩頭成年公山豬。（記者王秀亭攝）

    六十三歲的山豬王吉呀努昨天成功捕獲兩頭成年公山豬。（記者王秀亭攝）

  • 昨天和他一起上山的獵犬，在圍捕攻擊力強的山豬時有一隻掛彩。（記者王秀亭攝）

    昨天和他一起上山的獵犬，在圍捕攻擊力強的山豬時有一隻掛彩。（記者王秀亭攝）

  • 成年公山豬具凶猛攻擊力，長達十公分的獠牙一刺中就容易重傷。（記者王秀亭攝）

    成年公山豬具凶猛攻擊力，長達十公分的獠牙一刺中就容易重傷。（記者王秀亭攝）

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