〈南部〉山豬王創紀錄 獨自獵2公山豬
成年公山豬凶狠 獠牙逾10公分
〔記者王秀亭／延平報導〕已獵超過千頭山豬的延平鄉布農族山豬王吉呀努，昨天一口氣捕獲兩頭凶狠獠牙皆超過十公分的成年公山豬，每頭體重超過一百二十斤，「打獵生涯頭一遭。」吉呀努說，也曾一次捕獲兩、三頭豬，多是母豬帶著小豬，但這次面對的是兩頭凶猛、具攻擊性的公山豬，整個過程也只一隻獵犬掛彩，相當難得。
計畫退休 換人工關節後又復出
六十三歲的吉呀努從十六歲開始上山打獵，獵人生涯已四十七年，因長期上山打獵，膝關節退化疼痛難耐，原本在獵得千頭山豬後，計畫從獵人界退休，直到前年置換人工膝關節，休一年後，今年一月再度復出。
吉呀努說，延平山區常有山豬出沒，危及在山區務農的鄉民，實在難以婉拒族人的請託，也擔心族人在山區果園裡的安危，只好重出江湖，有請託就幫忙。
委託獵豬的果農日前在果園附近發現有山豬蹤跡，連看顧果園的狗不慎遭咬傷，擔心養在園子裡的小山羊受害，因此委託吉呀努幫忙。
昨帶10隻狗前往 僅1隻受傷
吉呀努昨天一早獨自一人帶著十隻狗，往永康山區前進，才放出「師傅狗」不久，就發現山豬蹤跡，沒多久就上百斤的公山豬就擒，才準備打道回府，「師傅狗」又不見了，隨即在離獵捕地五百公尺遠處，聽到一陣狂吠，其他「攻擊狗」隨即往聲音方向追去，自己也狂奔過去。
「又是一頭成年公山豬。」吉呀努說，避免獵犬們受傷，雖然換過人工關節，連爬帶滾也要忍住腿痛，跟著狗兒狂奔，當攻擊狗們狠咬住山豬頭部時，吉呀努老練又迅速地拿出刺刀，往山豬心臟方向刺去，一刀斃命，成功獵得兩頭體重皆超過一百二十斤的山豬，過程中只有一隻攻擊犬受傷，吉呀努說，獨自一人加上十隻狗，就抓到具強烈攻擊性的公山豬，真是運氣好。
看更多！請加入自由時報粉絲團
所會不和互刪預算 殃及員工恆春鎮公所近兩百名員工三月份薪資，因鎮長盧玉棟「公忙沒核章」遲未入帳，直到十四日下午終於簽字發薪，昨早所有員工都領…
- 獨家》共諜案追追追 前副總統隨扈竟也淪陷！
- 萊萊磯釣場傳女子跳海自殺 警消漏夜搜尋中
- 南韓5/9改選總統 執政黨棄選
- 川普調整政策 終結重返亞洲
- 洩密案》馬辯處理政治問題 檢隔離偵訊破解
- 奧地利阿爾卑斯山雪崩 至少3死1失蹤
- 史上頭一遭 美司法部以駭客攻擊罪名起訴俄國特務
- 美媒：川習會後 美將售台「更多更好」武器
- Fed升息後 美股、美債續漲 美元走貶
- 美國聯準會宣布升息1碼 進入升息循環
- 美聯準會升息1碼 官員預期今年再升2次
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry sets up integrity office to collect big data
- 低價搶標 疏浚 砂石兩邊賺
- BB槍射獼猴 違野保法送辦
- WTO六大貿易爭端案 美告中國佔一半
- 24分不敵大三元 豪小子輸魏少
- 另一半愛吃醋 當心「嫉妒妄想症」上身
- 禽流感疫苗／4年銷毀逾6千萬劑 農委會︰不買了
- Fed今料升息1碼 下次升息應在六月
- 堅持「叛徒OUT」 古巴苦吞扣倒OUT
- 7成國人使用行動支付 多小額
- 自由廣場》系統性拒絕年輕教師 台灣的大學沒有未來
- 兼任糖協董座官員 遭爆曾護航女兒進台電
- 不可分戶移轉 地租無優惠關鍵
- 晶鑽行賄弊案 北市官員也涉貪
- 吳念真談生死 拒侵入性急救
- 喝花酒護航搶標 河川局政風主任敗壞政風
- 自由廣場》〈青年論政〉中國職業學生登台 三大傷害
- 邱太三：依大法官解釋 草擬保防法
- 《米其林掛保證》九州百年鰻魚名店田舍庵 首家海外分店小倉屋開幕
- 我央行嚴陣以待 熱錢將加速挪移
- 浪琴新一代征服者系列 精確計時再升級
- 滯納金加徵利息修法 財部本週內送政院
- 自由廣場》海巡需要的是定翼機隊
- 曾獲年度新人王 斷送職棒前程
- 掏空幸福人壽127億 鄧文聰因病3.5億交保
- 淘寶賣假證明 中國校花靠它兩度來台
- 賴琳恩樂當煮婦 暫緩做人
- 馬洩密案》國民黨團批政治鬥爭 柯：馬才搞鬥爭
- 胡智為挨轟 中繼2局可圈可點
標題：〈南部〉山豬王創紀錄 獨自獵2公山豬
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email