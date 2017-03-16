〈南部〉市府爭85億 4年建萬個停車位

2017-03-16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕交通部長賀陳旦與立院交通委員昨日參訪南市，市府提案「台南好轉，幸福好停」計畫，爭取納入中央「十大幸福工程」，經費八十五億元，四年內興建一萬個以上停車位，其中位於台南火車站交通樞紐的成大光復校區，市府希望與成大合作開挖地下停車場，估計一千八百格。

成大表示，市府曾就市區停車空間資源進行盤點，基於城市共榮願景方向，學校樂意在法令允許下釋出空間配合，但是目前尚未進一步討論細節。

賀陳旦昨日南下參加台南鐵路地下化仁德段開工典禮後，市長賴清德邀請部長及立委林俊憲、葉宜津、鄭運鵬與交通部官員，聽取市府未來交通建設規劃，爭取中央認同並補助經費。

交通局長林炎成表示，南市因受限於歷史街廓紋理，路邊路幅較狹窄，停車用地規劃及取得不易，停車格位數量明顯不足，影響交通， 「台南好轉，幸福好停」計畫預計從今年到一○九年的四年期程完整計畫，透過公有設施空間與立體多目標開發、閒置空地利用，及獎助民間設置停車場等措施，計畫在中西區、東區、北區等熱點地區增設一萬格以上停車格位，總經費約八十五億元，希望中央協助，徹底根治長久以來南市停車格位供需不平衡的現象。

提案計畫中，包括成大光復校區地下停車場、中西區「停十八 」立體多目標停車場、水平塭公園地下停車場等共十三處，其中成大光復校區地下停車場預估一千八百格，經費十九億元最多。

此外，交通局自今年至一○九年陸續啟動四大轉運站開發案、停車場開發計畫，其中新營綜合轉運站市府已獲中央補助六八二○萬元建置經費，預計明年底將可完工。另外仁德、和順及開元三大轉運站預計採轉運站自建後委外經營（ＯＴ），爭取中央十一．八億元經費補助建置。

工務局亦積極爭取國道八號延伸至安中路，該計畫案總長度約五公里，寬度約廿六公尺，總經費約五十五．五億元，完工後將可改善國道八號整體運輸效能，快速連接南科至市區道路網絡。

台南停車空間嚴重不足，九份子市地重劃與平實營區都市計畫卻沒有公共停車場規劃，交通局昨日也在市政會議建議未來都市計畫及新重劃區，應將停車問題納入考量，劃設足夠停車場，否則很難「生地」出來劃車格。