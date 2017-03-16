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〈南部〉反南鐵東移自救會 拉布條抗議

2017-03-16

〔記者王俊忠／台南報導〕台南鐵路地下化工程昨天舉行動工儀式，反南鐵東移全線自救聯合會到會場外拉白布條抗議，抗議民眾一度欲進入會場被警方阻擋，雙方發生小推擠衝突。自救會代表陳致曉痛批相關審議程序尚未完成，市府與交通部強行動工，是對拆遷居民不折不扣的屠殺！

陳致曉與約廿位抗議居民大喊「lying神暴政、程序未竟，英全龜縮、強行動工。」陳致曉重申，如南鐵案回到原計畫以原軌施作、向居民借土地做臨時軌，居民都會欣然同意。

在二百九十四戶拆遷戶中，自救會有二百零四份反東移連署書，雖然有參與連署的拆遷戶登記市府照顧住宅，因為登記照宅是不須成本，有登記照宅不見得就同意南鐵東移案，請政府不要漠視多數反對的民意。

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  • 反南鐵東移自救會成員到南鐵動工會場外抗議，台大教授蔡丁貴（前左一）到場聲援。（記者王俊忠攝）

    反南鐵東移自救會成員到南鐵動工會場外抗議，台大教授蔡丁貴（前左一）到場聲援。（記者王俊忠攝）

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