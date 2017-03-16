〈南部〉南鐵地下化動土 預定5年後完工

2017-03-16

全長8.23公里 經費293.6億

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市區鐵路地下化工程，昨由交通部長賀陳旦、市長賴清德及各級民意代表等各界貴賓共同主持開工動土典禮，全線八．二三公里，預計於民國一一一年完工。

賴清德表示，鐵路地下化是市民期待廿多年的重大建設，攸關整個城市縫合與發展，同時解決百年來平交道意外事故，動土儀式邁出歷史性的一步。

面對抗爭持續溝通 交屋才拆屋

他強調，地下化工程已取得八成土地所有權人同意，合乎法律要求，面對少數抗議，市府仍會持續溝通，貫徹交屋才能拆屋理念，以及提升就地重建的建蔽率和容積率，將此重大工程衝擊降到最低，「在一個比較高興的氣氛下進行，讓他們不至於滿意接受，但至少不要有遺憾。」

賀陳旦表示，南鐵地下化工程動工，代表中央對台南地方建設支持，允諾做到工程品質、都市縫合及綠色運輸結合台南文化古蹟。

南鐵地下化全長八．二三公里，總經費二百九十三．六億元。交通部鐵路改建工程局分四標陸續開工，昨天為第一標仁德段動土典禮，工程長度約一．四公里，及新建南台南站地下通勤車站。

鐵工局表示，後續北區、東區路段部分將於四月舉行公聽會，展開協議價購，期望今年底能夠完成土地徵收作業，未來全線工程若一切順利，預計一一一年完工。

專案照顧住宅366戶 9月交屋

另外，專案照顧住宅共三百六十六戶，預計今年九月完工交屋。市府表示，第一次公告已登記選位一百八十一戶，未及申購的拆遷戶，將配合鐵工局拆遷補償費查估進度，六月公告第二次申購受理，為加速工程進行，南鐵四標將依不同狀況，分別展開地上物查估、協議價購、拆遷補償、動工等作業。