〈南部〉南鐵地下化動土 預定5年後完工
2017-03-16
全長8.23公里 經費293.6億
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市區鐵路地下化工程，昨由交通部長賀陳旦、市長賴清德及各級民意代表等各界貴賓共同主持開工動土典禮，全線八．二三公里，預計於民國一一一年完工。
賴清德表示，鐵路地下化是市民期待廿多年的重大建設，攸關整個城市縫合與發展，同時解決百年來平交道意外事故，動土儀式邁出歷史性的一步。
面對抗爭持續溝通 交屋才拆屋
他強調，地下化工程已取得八成土地所有權人同意，合乎法律要求，面對少數抗議，市府仍會持續溝通，貫徹交屋才能拆屋理念，以及提升就地重建的建蔽率和容積率，將此重大工程衝擊降到最低，「在一個比較高興的氣氛下進行，讓他們不至於滿意接受，但至少不要有遺憾。」
賀陳旦表示，南鐵地下化工程動工，代表中央對台南地方建設支持，允諾做到工程品質、都市縫合及綠色運輸結合台南文化古蹟。
南鐵地下化全長八．二三公里，總經費二百九十三．六億元。交通部鐵路改建工程局分四標陸續開工，昨天為第一標仁德段動土典禮，工程長度約一．四公里，及新建南台南站地下通勤車站。
鐵工局表示，後續北區、東區路段部分將於四月舉行公聽會，展開協議價購，期望今年底能夠完成土地徵收作業，未來全線工程若一切順利，預計一一一年完工。
專案照顧住宅366戶 9月交屋
另外，專案照顧住宅共三百六十六戶，預計今年九月完工交屋。市府表示，第一次公告已登記選位一百八十一戶，未及申購的拆遷戶，將配合鐵工局拆遷補償費查估進度，六月公告第二次申購受理，為加速工程進行，南鐵四標將依不同狀況，分別展開地上物查估、協議價購、拆遷補償、動工等作業。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
鎮長簽字了! 恆春公僕終於領薪
所會不和互刪預算 殃及員工恆春鎮公所近兩百名員工三月份薪資，因鎮長盧玉棟「公忙沒核章」遲未入帳，直到十四日下午終於簽字發薪，昨早所有員工都領…
網友回應
熱門新聞
- 獨家》共諜案追追追 前副總統隨扈竟也淪陷！
- 萊萊磯釣場傳女子跳海自殺 警消漏夜搜尋中
- 南韓5/9改選總統 執政黨棄選
- 川普調整政策 終結重返亞洲
- 洩密案》馬辯處理政治問題 檢隔離偵訊破解
- 奧地利阿爾卑斯山雪崩 至少3死1失蹤
- 史上頭一遭 美司法部以駭客攻擊罪名起訴俄國特務
- 美媒：川習會後 美將售台「更多更好」武器
- Fed升息後 美股、美債續漲 美元走貶
- 美國聯準會宣布升息1碼 進入升息循環
- 美聯準會升息1碼 官員預期今年再升2次
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry sets up integrity office to collect big data
- 低價搶標 疏浚 砂石兩邊賺
- BB槍射獼猴 違野保法送辦
- WTO六大貿易爭端案 美告中國佔一半
- 24分不敵大三元 豪小子輸魏少
- 另一半愛吃醋 當心「嫉妒妄想症」上身
- 禽流感疫苗／4年銷毀逾6千萬劑 農委會︰不買了
- Fed今料升息1碼 下次升息應在六月
- 堅持「叛徒OUT」 古巴苦吞扣倒OUT
- 7成國人使用行動支付 多小額
- 自由廣場》系統性拒絕年輕教師 台灣的大學沒有未來
- 兼任糖協董座官員 遭爆曾護航女兒進台電
- 不可分戶移轉 地租無優惠關鍵
- 晶鑽行賄弊案 北市官員也涉貪
- 吳念真談生死 拒侵入性急救
- 喝花酒護航搶標 河川局政風主任敗壞政風
- 自由廣場》〈青年論政〉中國職業學生登台 三大傷害
- 邱太三：依大法官解釋 草擬保防法
- 《米其林掛保證》九州百年鰻魚名店田舍庵 首家海外分店小倉屋開幕
- 我央行嚴陣以待 熱錢將加速挪移
- 浪琴新一代征服者系列 精確計時再升級
- 滯納金加徵利息修法 財部本週內送政院
- 自由廣場》海巡需要的是定翼機隊
- 曾獲年度新人王 斷送職棒前程
- 掏空幸福人壽127億 鄧文聰因病3.5億交保
- 淘寶賣假證明 中國校花靠它兩度來台
- 賴琳恩樂當煮婦 暫緩做人
- 馬洩密案》國民黨團批政治鬥爭 柯：馬才搞鬥爭
- 胡智為挨轟 中繼2局可圈可點
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉南鐵地下化動土 預定5年後完工
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分