〈南部〉高雄展覽館添亮點 12米鯨魚飛躍

2017-03-16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄展覽館增添新亮點，廣場前飛躍大鯨魚造型的公共藝術「躍身未來」落成啟用，高度十二公尺，成為高雄公共藝術新地標。

工務局新工處指出，「躍身未來」透過公開徵選方式，從二十六位投件藝術家中選出，呈現鯨魚翻身躍海之姿，創作手法以數十片鋁製金屬垂直斷面，交互串接而成，外觀採用幾何圖形，與高雄展覽館的屋頂板片形狀相互呼應。

「躍身未來」位於高雄展覽館入口廣場北側植栽區，高度達十二公尺，且是輕軌行經處，作品下方設置投射燈，夜晚搖身一變，成為大型光雕作品，搭乘輕軌時也能欣賞。

新工處強調，當地風勢不小，「躍身未來」的結構也有考量承受的風力，是結合藝術、工程與環境美學的創作。