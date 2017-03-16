〈南部〉《觀察筆記》南面為聖

2017-03-16

任一個日子在東京澀谷車站前的三叉路口都是震撼。

每一回行人通行的聲音響起，密密麻麻至少上千人同時過馬路，演繹國際都會的架式。

澀谷站前路口，很容易引人深思，做為高雄人不禁地想是怎樣的建構吸引這兒人頭攢動﹖像河流一樣洶湧的人潮流進澀谷的大街小巷，這個都市裡有次文化的氛圍飄蕩，新異又時尚，建築、貨品、衣著的迷人直面而來。

這是個鮮活的舞台，藝術、消費經濟、政治、生活文化大放異彩，彷彿殿堂，膜拜者四面而來，行走其中，異國人的心常常撞擊，常常沉吟。

人們都是來朝甚麼樣的聖呢？

高雄有聖可以朝嗎？自己的城市有自己的風格，希望南面為聖，希望人潮洶湧，希望捷運站前也有千人同時過馬路的勝景。

新一年的國中要減少一百一十五班，喚起曾遺落在澀谷路口人流裡的悵惘！（資深記者黃明裕）