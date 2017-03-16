〈南部〉國中超額教師將破百 教局許三承諾

2017-03-16

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄遭受少子女化嚴重衝擊，預估一○六學年度國中將大減一一五班，超額教師數也破百、多達一○七人，許多教師擔心無校可去而被資遣，或者被移撥到（特）偏遠學校，每天通勤距離超過一百公里，發出「不敢結婚、懷孕」的怒吼；教育局做出減班不減師、優先考量超額教師留任原校、不會有教師因超額被資遣等三大承諾，以保障教學品質。

一○六學年度 國中將減一一五班

教育局指出，預估一○六學年度的國中新生將減少三千多人、約一一五班，某校受到新成立學校的影響，將減少七班為最多，但必須等今年七月底完成編班後，才有確切的減班數字，超額教師數也是如此。

減班不減師、優先留原校、不資遣

教育局強調，若有教師留職停薪達一學年，將控管校方不聘任代理教師，以利超額教師暫留原校；如果不論排課是否無虞，超額教師均得留任原校，初估超額教師將減為十人以下。

教育局指出，從一○六學年度起，超額介聘作業方式將更人性化，也就是超額教師第一階段得不選填（特）偏遠學校，第二階段介聘他校仍保障三年免超額，除自願者外，將不會有超額教師介聘至（特）偏遠學校。

教育局表示，一○六學年度教育部補助增置專長教師員額，高雄預估至少六十九人，超過一○五學年度的四十三人，該員額得聘任編制內專任教師，有助於減少學校產生超額教師現象。

部分教育人士建議教師編制採六班或四班增一人的方案，但教育局評估所需經費龐大，且無法完全消除超額教師問題，因此採取「減班不減師」原則，讓超額教師暫留原校。

高雄市教育產業工會指出，去年國中超額教師被移撥到偏鄉的問題嚴重，例如有年輕女教師計畫與未婚夫買房、結婚、生三個小孩，卻因被移撥至特偏遠山區學校，至今未完婚，懷孕生子的期待因此破滅；也有夫妻婚後分居兩地，苦喊：「不敢懷孕！」