〈南部〉國中超額教師將破百 教局許三承諾
〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄遭受少子女化嚴重衝擊，預估一○六學年度國中將大減一一五班，超額教師數也破百、多達一○七人，許多教師擔心無校可去而被資遣，或者被移撥到（特）偏遠學校，每天通勤距離超過一百公里，發出「不敢結婚、懷孕」的怒吼；教育局做出減班不減師、優先考量超額教師留任原校、不會有教師因超額被資遣等三大承諾，以保障教學品質。
一○六學年度 國中將減一一五班
教育局指出，預估一○六學年度的國中新生將減少三千多人、約一一五班，某校受到新成立學校的影響，將減少七班為最多，但必須等今年七月底完成編班後，才有確切的減班數字，超額教師數也是如此。
減班不減師、優先留原校、不資遣
教育局強調，若有教師留職停薪達一學年，將控管校方不聘任代理教師，以利超額教師暫留原校；如果不論排課是否無虞，超額教師均得留任原校，初估超額教師將減為十人以下。
教育局指出，從一○六學年度起，超額介聘作業方式將更人性化，也就是超額教師第一階段得不選填（特）偏遠學校，第二階段介聘他校仍保障三年免超額，除自願者外，將不會有超額教師介聘至（特）偏遠學校。
教育局表示，一○六學年度教育部補助增置專長教師員額，高雄預估至少六十九人，超過一○五學年度的四十三人，該員額得聘任編制內專任教師，有助於減少學校產生超額教師現象。
部分教育人士建議教師編制採六班或四班增一人的方案，但教育局評估所需經費龐大，且無法完全消除超額教師問題，因此採取「減班不減師」原則，讓超額教師暫留原校。
高雄市教育產業工會指出，去年國中超額教師被移撥到偏鄉的問題嚴重，例如有年輕女教師計畫與未婚夫買房、結婚、生三個小孩，卻因被移撥至特偏遠山區學校，至今未完婚，懷孕生子的期待因此破滅；也有夫妻婚後分居兩地，苦喊：「不敢懷孕！」
看更多！請加入自由時報粉絲團
網路賣家注意了！高雄國稅局將從四月一日起，展開網路交易查稅，全面查核網路交易營業人是否依規定辦理稅籍登記，及是否有短、漏報營業稅。高雄國稅局指出，近年網路交易盛行，行動裝置和支付系統日趨普遍，個人或營…
- 獨家》共諜案追追追 前副總統隨扈竟也淪陷！
- 萊萊磯釣場傳女子跳海自殺 警消漏夜搜尋中
- 護照破損 台女控訴遭大馬關押35小時
- 禽流感疫苗／4年銷毀逾6千萬劑 農委會︰不買了
- 川普調整政策 終結重返亞洲
- 美資深國會議員：未發現歐巴馬竊聽證據
- 不可分戶移轉 地租無優惠關鍵
- BB槍射獼猴 違野保法送辦
- WSBL》電信連拉尾盤 將與國泰爭后
- 美國聯準會宣布升息1碼 進入升息循環
- 美聯準會升息1碼 官員預期今年再升2次
- 野村:i8規格未定 但銷量看好
- Uber欠稅5124萬 存款、總部遭查封
- 低價搶標 疏浚 砂石兩邊賺
- 堅持「叛徒OUT」 古巴苦吞扣倒OUT
- Tiffany春季婚典之約 姓名標籤代求婚
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry sets up integrity office to collect big data
- 四年期國防總檢討 我規劃籌獲匿蹤戰機
- 裘莉倫敦開講 學生讚好教授
- 大福彩頭獎連54摃
- 拴住澳門百億大亨 女星亮鑽閃婚!
- 李沛旭劇組過情人節 蔡淑臻生日吞剩菜
- 高公局「假傳聖旨」調閱ETC 法官怒指侵害民眾隱私
- 1200美元保衛戰 金價拉回再佈局
- 美聯準會將升息 央行跟進機率大
- 《台股青紅燈》吃到飽恐吃不飽
- 賴琳恩樂當煮婦 暫緩做人
- 孔劉4月會台粉 T字舞台放送歐巴魅力
- 黑糖芭比搶種 立委促修正授權辦法
- 台東酒駕累犯 罰洗遺體冰櫃學尊重生命
- 小球甩掉棉花糖 1天50元度日
- 自由廣場》系統性拒絕年輕教師 台灣的大學沒有未來
- 美國成長前景樂觀 Fed監測通膨數據
- 檢場驚喜慶生 不知自己是壽星
- 台女控訴遭關押35小時 大馬議員：內政部長下令徹查
- 柯瑞慶29歲生日 飆29分奪回龍頭
- 馬洩密案》北院分案 殺警案法官唐玥中籤
- 《美女與野獸》客串明星竟是她
- 空拍機拍柬埔寨王宮 台男遭逮捕
- 衝破「霾」伏 阿里山林鐵率先戴口罩
標題：〈南部〉國中超額教師將破百 教局許三承諾
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email