〈南部〉鎮長簽字了! 恆春公僕終於領薪
2017-03-16
所會不和互刪預算 殃及員工
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春鎮公所近兩百名員工三月份薪資，因鎮長盧玉棟「公忙沒核章」遲未入帳，直到十四日下午終於簽字發薪，昨早所有員工都領到薪水，盧玉棟強調「鎮代會使農民權益受損，盼員工同感受民怨。」所會不和互刪預算造成員工遭殃，鎮代會則呼籲，鎮長施政不應流於情緒化。
盧玉棟針對遲發員工薪資談到，農民這幾個月不斷質問他「你們領薪水就好，我們農民不用領嗎？」
盧玉棟說，一○五年的肥料補助至今未通過，「至今只通過二百八十萬元肥料預算，要鎮公所怎麼做四百七十萬元的工作？」
鎮長：凸顯公所預算被亂刪
他說，後續向鎮代會追加編列六百萬元肥料補助被刪減，至今未通過，公所行政因預算被砍窒礙難行，農民不滿飆罵，這次員工遲發薪資事件，期盼凸顯公所預算被亂刪，讓外界知道行政窒礙難行情況。
恆春鎮公所員工過去大多在五日前領到薪水，這個月至今才領到，不少員工鬆了一口氣，「希望所會惡鬥不要牽連無辜！」
代會主席：勿情緒化施政
恆春鎮代會主席周志仲強調，上一個年度通過二百六十萬元肥料補助，這次加碼通過二百八十萬元，不明白鎮公所不能執行肥料補助的原因為何？希望鎮長體恤辛苦員工，避免過於情緒化施政。
這起遲發薪資風波，引起民眾熱議，有網友套用萬年電影梗，將遲發薪水過程套上近期恆春半島發生的時事，吸引不少民眾轉發分享。
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