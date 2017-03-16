| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
Fed主席葉倫：升息反映經濟進展良好 聯準會升息後 美股收高
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉鎮長簽字了! 恆春公僕終於領薪

2017-03-16

所會不和互刪預算 殃及員工

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春鎮公所近兩百名員工三月份薪資，因鎮長盧玉棟「公忙沒核章」遲未入帳，直到十四日下午終於簽字發薪，昨早所有員工都領到薪水，盧玉棟強調「鎮代會使農民權益受損，盼員工同感受民怨。」所會不和互刪預算造成員工遭殃，鎮代會則呼籲，鎮長施政不應流於情緒化。

盧玉棟針對遲發員工薪資談到，農民這幾個月不斷質問他「你們領薪水就好，我們農民不用領嗎？」

盧玉棟說，一○五年的肥料補助至今未通過，「至今只通過二百八十萬元肥料預算，要鎮公所怎麼做四百七十萬元的工作？」

鎮長：凸顯公所預算被亂刪

他說，後續向鎮代會追加編列六百萬元肥料補助被刪減，至今未通過，公所行政因預算被砍窒礙難行，農民不滿飆罵，這次員工遲發薪資事件，期盼凸顯公所預算被亂刪，讓外界知道行政窒礙難行情況。

恆春鎮公所員工過去大多在五日前領到薪水，這個月至今才領到，不少員工鬆了一口氣，「希望所會惡鬥不要牽連無辜！」

代會主席：勿情緒化施政

恆春鎮代會主席周志仲強調，上一個年度通過二百六十萬元肥料補助，這次加碼通過二百八十萬元，不明白鎮公所不能執行肥料補助的原因為何？希望鎮長體恤辛苦員工，避免過於情緒化施政。

這起遲發薪資風波，引起民眾熱議，有網友套用萬年電影梗，將遲發薪水過程套上近期恆春半島發生的時事，吸引不少民眾轉發分享。

廣告
  • 鎮長盧玉棟終於簽字，昨天發放薪資。 （記者蔡宗憲攝）

    鎮長盧玉棟終於簽字，昨天發放薪資。 （記者蔡宗憲攝）

  • 恆春鎮公所員工薪水延了近半個月。 （記者蔡宗憲攝）

    恆春鎮公所員工薪水延了近半個月。 （記者蔡宗憲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
網路交易查稅 國稅局四月展開

網路賣家注意了！高雄國稅局將從四月一日起，展開網路交易查稅，全面查核網路交易營業人是否依規定辦理稅籍登記，及是否有短、漏報營業稅。高雄國稅局指出，近年網路交易盛行，行動裝置和支付系統日趨普遍，個人或營…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧西打醬燒肉
好營養✧地瓜麵疙瘩
電鍋菜✧黃金蒸鮮蝦
綿密紅豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：〈南部〉鎮長簽字了! 恆春公僕終於領薪


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月16日‧星期四‧丁酉年二月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.