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〈南部〉南迴草埔隧道工程崩落 需2個月清理

2017-03-16

〔記者陳賢義／台東報導〕南迴台九線拓寬工程如火如荼趕工中，峻工時間一再延後，預計一○八年通車，由於台東安朔至屏東草埔段隧道工程因地質飽含水量，致使施工更艱鉅，前天就發生固化隧道壁頂部坍塌事件，所幸監控人員即時掌握叫喊撤離，未傳傷亡，預計兩個月才能清除恢復。

完工一再延後 預計108年通車

「真的太驚險了！」施工人員餘悸猶存表示，大量土石瞬間崩落，轟隆巨響嚇壞所有人，還好監控人員迅速通知撤離，否則後果不堪設想。

工程處：地質飽含水量 施工艱困

公路局西濱工程處副處長陳保展表示，初步研判可能是因地質脆弱擠壓造成崩塌，長度超過十二公尺，伴隨大出水，溢漏水量達每分鐘約十二噸，等於四小時就能灌滿一座標準游泳池，預計兩個月才能清除恢復。

該隧道完工 將成為全國第五長

草埔隧道位於台東、屏東兩縣交界，橫跨達仁鄉安朔村與獅子鄉草埔村間，貫穿中央山脈耆路知可山，為台九線南迴公路拓寬改善後續計畫中的唯一隧道路段，也是關鍵工程，全長約四千六百公尺，分有南下、北上線隧道兩條，完工後將成為全台第五長的公路隧道，也將縮短行駛南迴公路約十五分鐘的車程。

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  • 南迴草埔隧道工程地質脆弱又飽含水量，前天發生崩塌。 （記者陳賢義翻攝）

    南迴草埔隧道工程地質脆弱又飽含水量，前天發生崩塌。 （記者陳賢義翻攝）

  • 南迴草埔隧道工程，因地質脆弱，施工艱困。 （記者陳賢義翻攝）

    南迴草埔隧道工程，因地質脆弱，施工艱困。 （記者陳賢義翻攝）

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