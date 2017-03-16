〈台北都會〉近視度數暴增 恐「白內障」搞怪

2017-03-16

〔記者張議晨／台北報導〕近視度數突然急遽上升，恐是白內障上身！有個四十五歲上班族男性長期使用電腦，近半年開始視線不清，原本以為是老花，配鏡矯正後視力仍僅有○．三，檢查發現，右眼近視度數已從一千度升至一千二百度，左眼更從一千度飆升至二千四百度，左右眼都出現白內障。醫師提醒，若度數短時間內急速增加，小心罹患白內障。

收治病例的執業眼科醫師顏敏芳說，廿歲前，近視度數會因長時間近距離用眼而增加，但廿歲後，若短時間內度數急增五百至二千度，檢查無其他病變，就有可能是白內障，尤其近視六百度以上者，更是罹患白內障的高危險群。

她解釋，白內障是水晶體出現混濁、腫脹，導致水晶體曲度改變，會讓近視度數快速增加，通常都與年齡有關，但患有糖尿病、高度近視、使用類固醇者也是好發族群，若視力惡化無法以眼鏡改善，建議以手術治療。

這名患者雙眼都高度近視，還有白內障，自己也希望不再戴眼鏡，醫師評估後，更換雙眼人工水晶體，視力也恢復正常。