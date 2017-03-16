〈台北都會〉台北》小學版甲子園 樂樂棒球開打

2017-03-16

〔記者蔡亞樺／台北報導〕提倡學生棒球運動，樂樂棒球昨天在台北市青年公園開打，今年有一三七所小學、一六六隊參賽，超過五千名小五、小六球員，宛如「小學版甲子園」！台北市教育局說，樂樂棒球昨起分隊比賽，總場次達一百八十場，持續到月底，冠亞軍的學校隊伍將代表北市角逐全國總冠軍。

樂樂棒球比賽規則與一般棒球大同小異，最大差別是使用泡棉球、安全球棒，安全性較高；球置於打擊座上，由打擊者在打擊區內揮擊，打者可判斷壘上有無跑者，防守者則依上壘狀況布陣守備位置，徒手接球。

昨天賽事開打，超過廿所小學的代表隊到場，場面熱鬧滾滾，開賽前，更有不少學童抓緊時間練習揮棒、傳接球，學校老師也在旁指導，讓賽事充滿緊張刺激的氣氛。張同學說，這是他第一次打樂樂棒球，在學校練習覺得很好玩，希望能有好成績。

教育局科長黃國忠說，今年的樂樂棒球賽，對象以小學五、六年級為主，經過校內第一輪比賽選出代表隊，隊伍創歷年新高，也是各縣市最多的，高達一六六隊。今年除了五、六年級擊球座組，新增六年級拋球組，每場比賽都有男女生下場，享受棒球的樂趣。

黃國忠說，北市樂樂棒球賽總場次約一百八十場，分別在五個場地進行，每天安排八至九場次，預計四天比完，冠亞軍隊伍可代表台北市揮軍四月的全國樂樂棒球賽，透過趣味性的棒球賽，提高孩子對棒球的興趣。