〈台北都會〉台北》第二屆食安委員 綠委吳焜裕入列

2017-03-16

〔記者張議晨／台北報導〕台北市食品安全委員會委員任期三月廿六日即將屆滿，市府昨天公布第二屆委員名單，首屆委員義美食品總經理高志明、林口長庚醫院毒物科醫師顏宗海留任，考量食安事件的風險評估，民進黨立委吳焜裕也將加入。昨第二屆委員會開會，有委員私底下指出，時間太過倉促，許多報告內容都沒準備完善，對下次開會「拭目以待」。

昨有食安委員說，雖然委員會採「跨部門」合作方式，但所有與食安有關的業務仍落在台北市衛生局身上，以會議來說，就有許多報告內容沒有考慮到其他層面，雖然衛生局回覆有做相關調查，卻未在首次會議報告。

這名委員也建議，食安委員會既然納入食安事件風險評估，政策應長時間規劃，而非一年或一個月，建議至少拉長三至五年才有效果。

食安委員會除了有市長柯文哲及六位府內委員，第二屆擴增消保團體及食品產業代表，並增列風險評估的項目，委員數增為廿一人，還邀食安風險評估專家吳焜裕加入。

衛生局長黃世傑說，主要是借重吳焜裕委員的專才，讓北市能針對食安問題快速反應。台北市食安自治條例今年也會陸續公告實施，例如食材登錄平台、食藥妝地圖等，都會逐步落實。