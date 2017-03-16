〈台北都會〉台北》「家暴地圖」拚升級 預測再犯者

2017-03-16

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市社會局家庭暴力防治中心發布「家暴案件地圖」，民眾上網就可查鄰里家暴案件通報數。據了解，社政單位接下來將再推出「再犯風險地圖」，但僅供社工、學界研究參考，不會對外公布。家防中心主任陳淑娟說明，目前只能對已知家暴犯做風險評估，未來還會與學界合作，透過資料分析，讓「家暴犯潛犯」也無所遁形。

陳淑娟說，「家暴案件地圖」是整理民國一○四年的案件資料，繪製成視覺化地圖，民眾可查詢全市四五六個里的家暴通報數有多少，通報量越多的區域，顏色就越深。但她也坦言，公布以地區分布的統計數，沒有特別意義，只盼能激起民眾的守望相助意識。製作地圖的智庫驅動團隊知識長謝宗震也說，顏色深的地區可能只代表民眾比較熱心通報，不一定是家暴熱區。

但據了解，「再犯風險地圖」將透過建立個案資料庫，輸入教育程度、經濟壓力、身心障礙、子女暴力史、是否有自殺意圖等資料，再加上婚姻狀態、是否曾威脅殺害、受暴持續時間、求助時間差分析，家防中心將有能力「預測」高再發個案。陳淑娟說，如此社工就可依照再犯地圖，做更密集的家訪探視。

陳淑娟透露，接下來會開放家防中心廿年累積的資料，進一步與學界圈合作，分析特定年齡、性別、經濟狀況、家庭人口組成、是否有身心障礙家屬等等，標示出「潛在家暴犯」。

她說，將透過臉書或社群網路，對高風險潛在犯投放宣導廣告，或舉辦認知矯正課程和生活輔導班，小至改變飲食習慣、大到舉辦電影討論會等，潛移默化潛在犯的認知與行為，達到防堵作用。不過，計畫還在醞釀中，實施時程仍未定。