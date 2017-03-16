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〈台北都會〉滑世代拚溫度》慢旅地圖空間 進駐萬華

2017-03-16

〔記者鍾泓良／台北報導〕捷運龍山寺地下二樓文創園區去年底開幕，萬華地區老字號地圖出版商大輿出版社，為了讓更多人認識紙本地圖，在文創園區成立「慢旅地圖空間」。大輿出版社第二代社長周宇廷說，年輕世代要找路都用手機Google地圖，但他希望透過「慢旅地圖空間」，讓民眾感受紙本地圖的手感及溫度。

周宇廷也為萬華設計出結合AR（擴增實境）及觀光的「艋舺尋寶地圖」App，讓觀光客認識萬華，更能換得實質獎品。他說，他們在萬華埋設「十二生肖寶幣」，遊客走訪龍山寺、華西街等觀光景點，可邊玩邊收集寶幣，有機會抽取經典美食或伴手禮，讓觀光客認識艋舺之餘，也帶動店家生意；原本活動只到二月廿八日，但因反應熱絡，決定再邀集更多店家擴大舉辦。

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  • 萬華老字號地圖出版商大輿出版社第二代社長周宇廷與太太，3年前就想要把紙本地圖跟文創結合，昨天終於在龍山寺B2文創園區開設「慢旅地圖空間」。（記者鍾泓良攝）

    萬華老字號地圖出版商大輿出版社第二代社長周宇廷與太太，3年前就想要把紙本地圖跟文創結合，昨天終於在龍山寺B2文創園區開設「慢旅地圖空間」。（記者鍾泓良攝）

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