〈台北都會〉台北燈節擠爆 民眾叫苦 商圈叫好

2017-03-16

移師西區 四成二滿意

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北燈節今年突破慣例，首次移師西區，在商圈登場，串連街區，還舉辦西城嘉年華大遊行，台北市研考會昨公布滿意度調查結果，有八成三民眾知道燈節在西區舉辦，其中七成六是透過電視廣告及電子媒體知道資訊；雖有四成二民眾對燈節感到滿意，但高達七成表示沒去參觀。而今年台北燈節最令民眾感到不滿意的部分，以「場地太小過於擁擠」最多，將近四成一。

西門商圈理事長劉家鑫認為，西門町就這麼大，動線要修正很困難！燈節期間一天粗估有將近卅萬人次進出西門町，「以第一次舉辦來說，壅塞狀況已經比想像中好太多了」，唯一美中不足是北門還在施工，沒有辦法擺放花燈，但靠近西門商圈的店家都「塞得很高興」！

小又擁擠 民眾最不滿

但商家與民眾的感受兩樣情，研考會調查發現，台北燈節的缺失，四十．八％受訪者認為「場地太小過於擁擠」，勇奪讓人最不滿意的第一名。另有卅．九％受訪者認為「交通壅塞」、廿三．四％認為「行走動線規劃不理想（人行動線）」、十四．八％認為「主燈不精彩」。

不過，有四十二％受訪者對今年的燈節感到滿意、不滿意者則有十二．一％，但不知道滿不滿意的人竟也有卅．五％，另有八．六％沒意見。

至於對燈節感到滿意的原因前五名分別為：主燈設計很創新、移到西區舉辦很有新意、整體規劃設計很好、主燈表演很精彩、花燈設計／品質很好。

對於燈節周邊交通狀況，廿四．七％受訪者不滿意，滿意者則有六十六．三％；造訪台北燈節的民眾中，五十一．七％搭乘捷運最多，走路的受訪者則有十五．四％、搭公車則為十五．一％。

主燈變潮 做法更創新

此外，今年由潮牌藝術家不二良打造的主燈「小奇雞」家族，四十九．六％民眾表示喜歡，並有五十一．八％覺得今年台北燈節的做法比以前更創新。

研考會自二月廿日起至二月廿二日期間，進行台北燈節滿意度調查，有效樣本一一七二個，但有八五六人拒答。