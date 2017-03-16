〈台北都會〉要錢索手印 稅務員便民被當詐騙

2017-03-16

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣稅務局推出到府服務，員工下鄉替不便出門的鄉親繳納地價稅，卻被誤會成「詐騙集團」，還將消息上傳臉書，警方據報，調閱監視器深入調查，證實是烏龍一場。

警方獲報，有二男一女假冒稅務局人員，以積欠地價稅為由，向老人家行騙一千元，甚至要求在單子上蓋手印；也有人將此上傳臉書。

警方極為重視，除派員登門查訪，也清查附近住戶及監視器，追查一部可疑車輛，發現三名「陌生人」其實就是稅務局員工，並非詐騙。

縣稅務局長王漢文表示，該住戶因未繳交地價稅，且經通知及補發稅單仍未繳納，為免納稅人因區區五百多元遭罰，因此主動派員下鄉，並趁機宣導，當天也有出示證件，未料引發誤會，對此表示歉意；他強調，服務不會因此個案終止。