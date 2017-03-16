〈台北都會〉要錢索手印 稅務員便民被當詐騙
2017-03-16
〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣稅務局推出到府服務，員工下鄉替不便出門的鄉親繳納地價稅，卻被誤會成「詐騙集團」，還將消息上傳臉書，警方據報，調閱監視器深入調查，證實是烏龍一場。
警方獲報，有二男一女假冒稅務局人員，以積欠地價稅為由，向老人家行騙一千元，甚至要求在單子上蓋手印；也有人將此上傳臉書。
警方極為重視，除派員登門查訪，也清查附近住戶及監視器，追查一部可疑車輛，發現三名「陌生人」其實就是稅務局員工，並非詐騙。
縣稅務局長王漢文表示，該住戶因未繳交地價稅，且經通知及補發稅單仍未繳納，為免納稅人因區區五百多元遭罰，因此主動派員下鄉，並趁機宣導，當天也有出示證件，未料引發誤會，對此表示歉意；他強調，服務不會因此個案終止。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
台北》第二屆食安委員 綠委吳焜裕入列
台北市食品安全委員會委員任期三月廿六日即將屆滿，市府昨天公布第二屆委員名單，首屆委員義美食品總經理高志明、林口長庚醫院毒物科醫師顏宗海留任，考量食安事件的風險評估，民進黨立委吳焜裕也將加入。昨第二屆委…
網友回應
熱門新聞
- 獨家》共諜案追追追 前副總統隨扈竟也淪陷！
- 萊萊磯釣場傳女子跳海自殺 警消漏夜搜尋中
- 南韓5/9改選總統 執政黨棄選
- 川普調整政策 終結重返亞洲
- 洩密案》馬辯處理政治問題 檢隔離偵訊破解
- 奧地利阿爾卑斯山雪崩 至少3死1失蹤
- 史上頭一遭 美司法部以駭客攻擊罪名起訴俄國特務
- 美媒：川習會後 美將售台「更多更好」武器
- Fed升息後 美股、美債續漲 美元走貶
- 美國聯準會宣布升息1碼 進入升息循環
- 美聯準會升息1碼 官員預期今年再升2次
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry sets up integrity office to collect big data
- 低價搶標 疏浚 砂石兩邊賺
- BB槍射獼猴 違野保法送辦
- WTO六大貿易爭端案 美告中國佔一半
- 24分不敵大三元 豪小子輸魏少
- 另一半愛吃醋 當心「嫉妒妄想症」上身
- 禽流感疫苗／4年銷毀逾6千萬劑 農委會︰不買了
- Fed今料升息1碼 下次升息應在六月
- 堅持「叛徒OUT」 古巴苦吞扣倒OUT
- 7成國人使用行動支付 多小額
- 自由廣場》系統性拒絕年輕教師 台灣的大學沒有未來
- 兼任糖協董座官員 遭爆曾護航女兒進台電
- 不可分戶移轉 地租無優惠關鍵
- 晶鑽行賄弊案 北市官員也涉貪
- 吳念真談生死 拒侵入性急救
- 喝花酒護航搶標 河川局政風主任敗壞政風
- 自由廣場》〈青年論政〉中國職業學生登台 三大傷害
- 邱太三：依大法官解釋 草擬保防法
- 《米其林掛保證》九州百年鰻魚名店田舍庵 首家海外分店小倉屋開幕
- 我央行嚴陣以待 熱錢將加速挪移
- 浪琴新一代征服者系列 精確計時再升級
- 滯納金加徵利息修法 財部本週內送政院
- 自由廣場》海巡需要的是定翼機隊
- 曾獲年度新人王 斷送職棒前程
- 掏空幸福人壽127億 鄧文聰因病3.5億交保
- 淘寶賣假證明 中國校花靠它兩度來台
- 賴琳恩樂當煮婦 暫緩做人
- 馬洩密案》國民黨團批政治鬥爭 柯：馬才搞鬥爭
- 胡智為挨轟 中繼2局可圈可點
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉要錢索手印 稅務員便民被當詐騙
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分