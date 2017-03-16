| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
Fed主席葉倫：升息反映經濟進展良好 聯準會升息後 美股收高
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉要錢索手印 稅務員便民被當詐騙

2017-03-16

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣稅務局推出到府服務，員工下鄉替不便出門的鄉親繳納地價稅，卻被誤會成「詐騙集團」，還將消息上傳臉書，警方據報，調閱監視器深入調查，證實是烏龍一場。

警方獲報，有二男一女假冒稅務局人員，以積欠地價稅為由，向老人家行騙一千元，甚至要求在單子上蓋手印；也有人將此上傳臉書。

警方極為重視，除派員登門查訪，也清查附近住戶及監視器，追查一部可疑車輛，發現三名「陌生人」其實就是稅務局員工，並非詐騙。

縣稅務局長王漢文表示，該住戶因未繳交地價稅，且經通知及補發稅單仍未繳納，為免納稅人因區區五百多元遭罰，因此主動派員下鄉，並趁機宣導，當天也有出示證件，未料引發誤會，對此表示歉意；他強調，服務不會因此個案終止。

廣告
  • 金門縣稅務局派員登門服務，一定會配戴員工識別證。（記者吳正庭攝）

    金門縣稅務局派員登門服務，一定會配戴員工識別證。（記者吳正庭攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
台北》第二屆食安委員 綠委吳焜裕入列

台北市食品安全委員會委員任期三月廿六日即將屆滿，市府昨天公布第二屆委員名單，首屆委員義美食品總經理高志明、林口長庚醫院毒物科醫師顏宗海留任，考量食安事件的風險評估，民進黨立委吳焜裕也將加入。昨第二屆委…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧西打醬燒肉
好營養✧地瓜麵疙瘩
電鍋菜✧黃金蒸鮮蝦
綿密紅豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：〈台北都會〉要錢索手印 稅務員便民被當詐騙


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月16日‧星期四‧丁酉年二月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.