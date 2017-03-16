〈台北都會〉恆毅中學體驗飢餓 捐罐頭送偏鄉童
2017-03-16
〔記者葉冠妤／新北報導〕一千多名恆毅中學學生昨從踏入校門開始，體驗飢餓一整天，中午更聚集在體育館捐贈、募集自己精心準備的沖泡飲品、罐頭等，分送到五千多個弱勢孩童手中，讓他們享用。學生李承恩笑著說，自己特別採買魚肉罐頭，想讓孩子吃得更有飽足感。全校學生餓了整天，也更能體會弱勢孩子的日常處境。
安得烈慈善協會將最方便食用與可以長期保存的食物組合成「膳糧食物包」，援助十五歲以下學童，讓生活困苦的孩子不至於挨餓，同時也幫助家庭度過困境，協會昨與恆毅中學共同舉辦飢餓體驗及物資募集活動，安得烈慈善協會台北總部發展主任蔣慶章表示，協會長期到各校進行生命教育課程，頭一次發起大規模的體驗活動，同時鼓勵參與學生各自貢獻沖泡包、罐頭、肉鬆等食物，捐助需要的孩童，「就算只是小小心意，也能積少成多！」
恆毅學生昨擠滿體育館，除席地而坐體驗飢餓，同學們也依序拿著貼了手寫小紙條的罐頭、肉鬆罐、燕麥片等物資，走到募資區捐贈，同班同學葉雯欣、吳育芳、邱涵及李承恩，各自帶著精心挑選的罐頭、燕麥片，葉雯欣說，很開心參與這麼有意義的活動，當她跟家人提到要捐物資給偏鄉孩童，還得到大力支持。
恆毅中學生命教育中心組長洪淑貞表示，希望激發學生的同理心，透過一己之力，幫助身邊有需求的人們。
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