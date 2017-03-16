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〈台北都會〉藻災 入侵外木山海域

2017-03-16

〔記者林欣漢／基隆報導〕近年大量出現在北海岸的銅藻，有好幾百噸之多，容易造成漁具或是漁船引擎損壞，形成「藻災」，漁民一個頭兩個大，環保人士陳信助昨天發現基隆外木山海域出現今年第一批銅藻，海大教授陳衍昌說，目前銅藻量還不多，但若再有寒流，還會持續增加。

海大去年發現飛魚會在銅藻上產卵，是天然的「產房」，曾帶回銅藻嘗試人工孵化，可惜小飛魚不適應溫度變化，全部死亡。

陳衍昌昨天也到大武崙沙灘採樣，他說，銅藻屬於低水溫藻類，飛魚卵溫度不能太低或太高，約莫攝氏十六至二十二度的水溫最合適，會再繼續觀察。

在中國北方、日韓海域常見的溫帶種馬尾藻「銅藻」，主要生長在水深二十公尺的近海，每天可長一公尺，生長很快速，春天是主要繁殖季節，北海岸一帶與東北角一帶龍洞、貢寮等海域都有發現。

陳信助指出，受到氣候變化影響，銅藻今年有提前報到的趨勢；專長是藻類生物技術的海大水產養殖系教授陳衍昌推估，今年銅藻從中國漂來，而非日、韓，若有強烈冷氣團再南下，銅藻量可能會增多。

基隆市環保局長賴煥紘表示，大武崙沙灘是清潔隊員每天都會整理的場域，在天候許可下，會安排進一步清理銅藻。

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  • 銅藻卡在岸際。（記者林欣漢攝）

    銅藻卡在岸際。（記者林欣漢攝）

  • 銅藻沿著潮流漂來基隆北海岸一帶。 （記者林欣漢攝）

    銅藻沿著潮流漂來基隆北海岸一帶。 （記者林欣漢攝）

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