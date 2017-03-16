〈台北都會〉海浪也能發電 海大8月下海測試

2017-03-16

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆國立海洋大學協助開發海浪發電裝置，昨天與業者簽訂效能提升及技術移轉合約，共同推動綠能發電，業者保守估計，一台機組可提供約一千戶家庭一天的發電量，預計八月進行實測。

成本高效能低 各國未能專攻

海大校長張清風指出，目前各國海浪發電技術無法大量推廣的原因，主要為採用成本高且效能低的單機作業、單機發電，加上發電裝置通常架設在深海，或採離岸式設置，無法固定、容易鏽蝕、易故障，另外，傳輸電力的纜線從海底拉到岸邊，面臨電力耗損、易遭受破壞等問題。

海大海浪發電裝置 過程不耗燃料

簽約業者哈哈世代科技總裁廖人立表示，哈哈世代研發的「新型式海浪發電裝置」，可將波浪上下高低起伏的能量集中到傳動軸、飛輪，進而推動發電機發電，過程中不需耗費燃料，已在南投完成原型機測試，盼透過此次合作，改進現有缺失。

海大副校長兼研發長許泰文說，透過將研究技術移轉給廠商，進行「新型式海浪發電裝置」效能測試、技術指導與建議，協助提升發電效率，並能克服颱風、大浪等問題，八月會送到外海實測能不能穩定發電，朝商業運轉目標邁進。

張清風說，海大擁有世界級的海洋工程實驗館及大型空蝕水槽，校區緊鄰海洋，亦有充足的碼頭及水域設施，非常適合進行海洋能源開發的相關研究，目前校內正在進行的綠能開發有溫差、波浪、潮流發電三大方向。

廖人立說，波浪發電的單位面積效能是太陽能或風力發電數倍以上，若以北海岸平均約10KW/m2（千瓦／平方公尺）的能量密度、面積五百平方公尺的海面，以及三十％的能量轉換效率試算，一台發電機組可汲取出1500KW（千瓦）的發電效率，發電量等於三萬六千度，經換算可提供約一千戶家庭一天的發電量。