〈台北都會〉中山地下書街誠品得標 遭疑「內定」
市議員去年預言昨天成真
〔記者陳紜甄／台北報導〕民進黨市議員王世堅去年起即質疑，台北捷運公司的中山地下書街經營權標案將「向錢看齊」、要將書店趕走，更爆料北捷密會誠品書店、找特定財團接手。未料，北捷公司昨天開中山地下街最有利標評選委員會，宣布得標者為誠品、月租為一○四萬元。這樣的結果再令市議員不滿，書街業者更質疑標案是為誠品「量身訂做」。
中山地下書街面積六三八坪、共四十六間店鋪。根據新招標計畫，書店與商業文創空間比例從六年的七比三，降為五比五，書店面積將從四八六坪降為三四二坪。北捷公司發新聞稿說明，網路書店興起，實體書店面臨經營困境，為了書街永續經營，適度開放咖啡、甜點等輕食業種，與書店複合式經營，是目前的經營趨勢。
中山地下書街目前的經營者為藝殿圖書總經理盧欽政。經營賣場的莊姓業者透露，「捷運中高層主管，都想引進誠品，把藝殿踢掉，這是公開的事實」；藝殿經營書街時，都會向北捷回報月營業額，但北捷會給誠品內部消息，透露書街每月平均營業額六百萬元，也讓誠品抓營業額如此神準。
莊先生說，雖然北捷說要增加文創面積，吸引人潮，「但其實是變相增加商業面積給誠品，因為商業面積少，誠品投標意願就會降低」，商業面積增加，才會吸引非經營圖書的廠商投標，包括經營地下街服飾、女鞋的米淇公司，北捷機電設備維護廠商哈麒實業。王世堅則透露，北捷總經理顏邦傑也曾在內部會議說要改成複合式商場，「就像誠品書店一樣」。
中山地下書街標案採最有利標，誠品、藝殿圖書、米淇公司與哈麒實業投標，七位評選委員就簡報、營運管理等項目評分；據了解，七位評委中有三位是北捷高層主管，三位是學者，另一位是文化局前科長。
綠營議員許淑華說，誠品書店經營的K區地下街，去年營業額一億多元，誠品經營地下街有其商機，但應扶植書商，找現有地下書街廠商共同經營，建議北捷扛起責任媒合，「不要讓書商認為北市府欺負書商，獨厚誠品，要將書街財團化」。
誠品：重新創造中山書街
誠品僅回應，誠品經營專業書店近卅年，在捷運通路也有十年以上經驗；珍惜這次重新創造中山書街的機會，謝謝外界關心。
北捷：最有利標整體考量
北捷公司則說，該案採最有利標，價格納入財務規劃的項目評比， 綜合評估五年契約期間財務的合理性，並整體考量，依照評選結果辦理。
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標題：〈台北都會〉中山地下書街誠品得標 遭疑「內定」
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