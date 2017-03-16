〈台北都會〉新北有線電視 11月底告別類比訊號
2017-03-16
〔記者何玉華／新北報導〕新北市有線電視預計今年十一月底前關閉類比訊號，全數轉換為數位訊號，最近一波包括新店、深坑、新莊、五股、泰山區的有線電視業者，三月十三日起已陸續關閉類比訊號，新聞局表示，目前僅剩天外天有線電視等待國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）核准關閉時間，預計三月底開始轉換。
新北市廿九區共有十四家系統業者，目前全區完成數位化的包括板橋、土城、淡水、汐止，其他區域正分區進行中；新北市有線廣播電視費率審議委員會去年審議費率時，決議今年十一月底前完成全數位化，未達成業者將扣減收視費五％至八％；因此，包括新視波、家和、全聯、大新店、新唐城等系統業者，今年初已陸續通知用戶將關閉類比訊號。
新聞局長張其強表示，業者轉換數位訊號，必須無償提供訂戶一至兩台數位機上盒，第三台起加收分機費，若是全新的有線電視申裝戶，裝機費用一千五百元；至於之前常遭民眾詬病的電視、機上盒遙控器複雜，業者多數都已整合在同一個遙控器，介面簡化方便民眾使用。
張其強表示，新北市有線電視總戶數逾一百萬戶，數位機上盒訂戶數已達九十五．七％，十一月底前全數轉換成數位訊號後，頻寬增加、互動式增加，業者可以提供更多服務，屆時費率審議委員會將有一個月時間就業者提供的服務，審定明年合理的費率。
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