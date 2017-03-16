| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
Fed主席葉倫：升息反映經濟進展良好 聯準會升息後 美股收高
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉新北有線電視 11月底告別類比訊號

2017-03-16

〔記者何玉華／新北報導〕新北市有線電視預計今年十一月底前關閉類比訊號，全數轉換為數位訊號，最近一波包括新店、深坑、新莊、五股、泰山區的有線電視業者，三月十三日起已陸續關閉類比訊號，新聞局表示，目前僅剩天外天有線電視等待國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）核准關閉時間，預計三月底開始轉換。

新北市廿九區共有十四家系統業者，目前全區完成數位化的包括板橋、土城、淡水、汐止，其他區域正分區進行中；新北市有線廣播電視費率審議委員會去年審議費率時，決議今年十一月底前完成全數位化，未達成業者將扣減收視費五％至八％；因此，包括新視波、家和、全聯、大新店、新唐城等系統業者，今年初已陸續通知用戶將關閉類比訊號。

新聞局長張其強表示，業者轉換數位訊號，必須無償提供訂戶一至兩台數位機上盒，第三台起加收分機費，若是全新的有線電視申裝戶，裝機費用一千五百元；至於之前常遭民眾詬病的電視、機上盒遙控器複雜，業者多數都已整合在同一個遙控器，介面簡化方便民眾使用。

張其強表示，新北市有線電視總戶數逾一百萬戶，數位機上盒訂戶數已達九十五．七％，十一月底前全數轉換成數位訊號後，頻寬增加、互動式增加，業者可以提供更多服務，屆時費率審議委員會將有一個月時間就業者提供的服務，審定明年合理的費率。

廣告
  • 新北市有線電視預計在11月底前關閉類比訊號，全數轉換為數位訊號。（記者何玉華攝）

    新北市有線電視預計在11月底前關閉類比訊號，全數轉換為數位訊號。（記者何玉華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
台北》第二屆食安委員 綠委吳焜裕入列

台北市食品安全委員會委員任期三月廿六日即將屆滿，市府昨天公布第二屆委員名單，首屆委員義美食品總經理高志明、林口長庚醫院毒物科醫師顏宗海留任，考量食安事件的風險評估，民進黨立委吳焜裕也將加入。昨第二屆委…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧西打醬燒肉
好營養✧地瓜麵疙瘩
電鍋菜✧黃金蒸鮮蝦
綿密紅豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：〈台北都會〉新北有線電視 11月底告別類比訊號


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月16日‧星期四‧丁酉年二月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.