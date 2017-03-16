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〈台北都會〉淡江大橋主橋三度無人投標 工程恐延宕

2017-03-16

〔記者李雅雯／新北報導〕淡江大橋主橋段工程—「淡江大橋及其連絡道路第三標新建工程」昨第三次開標，因無廠商投標而宣布流標，若欲按原訂目標如期在二○二○年完工，恐有難度。

有廠商指工期太短及經費不足

交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處長陳松堂指出，根據徵詢了解，廠商普遍性疑慮在於「工期太短」、「經費不足」，會針對此檢討，預計一個月內重新公告招標；經費預算是在去年編列，這半年部分原物料市場價格有漲，將把這些要素列入，針對經費預算加以估算調整。

全案原訂2020年完工通車

此一標案於年初首次公告，採最有利標，預算金額達八十五億元，一月六日開標日因無廠商投標而流標；二月進行二次公告，仍因無廠商投標而二次流標；昨第三度流標。陳松堂坦言，若欲按原訂目標如期在二○二○年完工，有相當困難度。

對於淡江大橋「零廠商」投標，立法委員呂孫綾認為，該案三度流標，顯見主辦單位在標案規劃勢必有疏漏處，讓殷切期盼的民眾失望了，主辦單位應儘速彙整參考各方相關意見，加以檢討，重新公告，別讓工程再延宕。

被譏「選舉浮橋」 前後20年

淡江大橋橫跨淡水河口，連接淡水、八里兩區，向來被地方居民譏為「選舉浮橋」，也就是有選舉時，政治人物就會開支票，讓橋「浮」上水面，前前後後已有廿年，對於該案三度流標，有民眾認為「選舉浮橋沉下去，不意外」；也有人認為，淡江大橋相較淡北道路在交通車流疏導上有可想像的實際效益，政府要再加油。

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  • 淡江大橋主橋段工程－「淡江大橋及其連絡道路第三標新建工程」三度流標。（淡江大橋模擬圖擷取自淡江大橋工程官方網頁）

    淡江大橋主橋段工程－「淡江大橋及其連絡道路第三標新建工程」三度流標。（淡江大橋模擬圖擷取自淡江大橋工程官方網頁）

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