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〈北部〉花女畢業美展 詮釋「請勿觸摸」

2017-03-16

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國立花蓮女中廿二屆美術班畢業美展「請勿觸摸」，昨起至廿二日展出，共有一百三十件油畫、水彩、書法等作品展出，策展學生楊自方說，藝術品是現實世界的鏡子，就像人一定要照鏡才看得見自己，每一件作品都有一個故事；美術老師王祥薰則期盼學生，學習不一定只有課本，看電影、冒險、縱走台灣都將會豐富自己的作品。

展覽主題「請勿觸摸」，是每個孩子第一次到藝術展場就會被下達的「禁令」，而學生則把「請勿觸摸」做了深入解析。美術班學生把高中生心中所接觸、所感受，用畫筆、多元媒體呈現出來，二樓展場入口的彩色大型壁畫，是陳家柔、張毓娟二位學生作品，少女與大海中的鯨鯊、魚群、貓咪和狗兒一起在幻想的海洋悠遊，但漁網卻已張大準備要捉住他們，雙腿中的紅酒是成長的體驗。

張毓娟（見圖，記者花孟璟攝）的作品「未來」也獲得大會第一名，畫中一張華麗的窗簾，打開後卻是一片空白。張毓娟說，想表達自己對於未來的無知及恐懼，指導老師王祥薰說，這幅畫最棒的地方就是窗簾後的留白，給大家許多想像及詮釋空間，「多一隻小鳥，都顯得多餘」。

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  • 學生張毓娟（左）介紹作品「未來」（右）、「秋夢」二幅作品，其中「未來」是美展第一名作品。（記者花孟璟攝）

    學生張毓娟（左）介紹作品「未來」（右）、「秋夢」二幅作品，其中「未來」是美展第一名作品。（記者花孟璟攝）

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