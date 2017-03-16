〈北部〉計工社區拚觀光 有請濟公幫吸客
2017-03-16
還藉淒美愛情故事 打造愛情鎖
〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市計工社區去年在嘉年華踩街活動透過社區志工合作，取「濟公」諧音打造了一座濟公大偶，目前這座大偶放置在計工公園，花蓮市長魏嘉賢前往現場會勘，對於社區希望藉由濟公大偶以及「愛情墜落地」的飛機意象來活絡社區觀光發展，魏嘉賢說，只要有益於社區發展的事務與發想，他都會支持並全力協助。
主計里長張憲聰說，計工社區是由主計里與主工里結盟而組織成為社區發展協會，由於計工取「濟公」諧音，因此社區一連兩年在踩街嘉年華會時都是以濟公大偶做為社區特色。而去年的濟公大偶，目前放在信義街與福建街口的計工公園，只是要如何保存或安置，還需要市公所全力協助。
在社區還有一個相當淒美的愛情故事也被收入「溝仔尾來J」社區故事裡，張憲聰說，社區以立體模型製作一架分為三截的飛機造型，取名為「愛情墜落地」，這是描述日治時期，一名花蓮子弟駕駛飛機在奔赴執行自殺攻擊任務前，繞回街區想和家人及愛人訣別時，飛機卻意外掉落在花蓮市中華路一帶的時代悲劇，社區想要藉「愛情墜落地」的故事打造「愛情鎖」氛圍來吸引觀光客。
魏嘉賢說，這次會勘可以看到計工社區發展協會希望能活化公園，增加適合親子共用的設施，也希望藉由公園的連結，讓更多人可以知道在主計公園有著屬於社區的故事，以及社區推動觀光的發想，因此市公所樂於配合之外，也會將社區公園的環境整理乾淨，讓大小朋友來到計工公園時，可以盡情遊玩。
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