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〈北部〉83歲阿公做粿 養活4障礙家人

2017-03-16

詹榮留任勞任怨 鄰居視為台灣水牛

〔記者江志雄／宜蘭報導〕台灣平均退休年齡約六十二歲，宜蘭縣壯圍鄉古亭「粿公」詹榮留今年八十三歲，還是家中經濟支柱，靠著幫人做粿收入，撫養四名智能障礙家人，被左鄰右舍視為任勞任怨的「台灣水牛」。

詹榮留擅長做粿，一年四季節慶需要的粿都難不倒他，是壯圍鄉古亭村著名的「粿公」，雖然背負沈重家計，仍熱心參與社造，曾躍上文化部台灣社區通社區小故事及宜蘭縣社區日曆古亭社區的主角。

身為家庭主要經濟來源，「粿公」年過八旬不得閒，妻子、長子、長媳與長女均智能障礙，領取些許身障津貼，不符中低收入戶資格，家庭開銷入不敷出，仰賴詹榮留做粿、輾米、幫農、打工收入，才能撐起家計，他打趣說：「如果身子許可，要做到一百歲再退休。」

「為了家人咬緊牙關！」詹榮留對甜糕、草仔粿、紅龜粿、發粿、麻糬樣樣精通，從春節、清明節、端午節、中元節、中秋節，一直做到冬至；他採用日曬米當原料，搭配純手工製作，吃起來QQ彈牙，很有古早味，擁有一群主顧客，他自嘲勞碌命，為了養家活口不服老，要繼續拚下去。

對於高齡勞動，詹榮留樂觀看待，他認為，老天爺是公平的，有些人家財萬貫、妻妾成群，年紀輕輕就臥病在床，或早早撒手人寰，榮華富貴看得到吃不到，自己家境困頓，又要撫養四名智能障礙家人，還好有個硬朗身體，大家若想吃粿，不妨委託他代工，助詹家人自食其力。

壯圍鄉古亭村長鄭文展說，「粿公」家境不富裕，但參與社區事務不落人後，古亭村辦節慶、廟會，他常義務做粿給大家吃，並身兼志工協助清理環境頗得人緣，傳統農村老人下田、種菜司空見慣，但多屬健身、玩票性質，詹老先生則要負起全家經濟重擔，高齡八十三歲還不能退休，從他身上見到台灣人韌性與不服輸性格，讓人感佩。

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  • 宜蘭縣古亭粿公詹榮留高齡83歲，靠著做粿養家活口，仍是家庭經濟支柱。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣古亭粿公詹榮留高齡83歲，靠著做粿養家活口，仍是家庭經濟支柱。（記者江志雄攝）

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