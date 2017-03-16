〈北部〉喝贈品礦泉水 十大絕美民宿員工爆罰千元

2017-03-16

業者否認壓榨員工 縣府將勞檢

〔記者王錦義／花蓮報導〕周刊報導花蓮斯圖亞特海洋莊園有超賣民宿房間、違法營業情況，業者昨天出面說明，否認壓榨員工，表示都依據勞基法給假給薪，內容都是惡意中傷，員工也力挺老闆表示公司福利不錯；而對於超賣房間，縣府觀光處上週已稽查開罰，社會處指出，對於離職勞工檢舉部分，將會前往勞動檢查。

斯圖亞特位於壽豐鄉海邊，主打無敵海景與都鐸王朝英倫風格歐式建築，訂價從九千多元到二萬元，價格不斐，受到不少都會地區民眾喜愛。去年CNN票選台灣十大絕美民宿時，斯圖亞特獲得第三名。

日前有離職員工小文向周刊爆料，民宿依規定只能經營五間，但斯圖亞特都超過這個房間數；且業者沒按一例一休給假，就連颱風假也要員工到班；並說，有女員工口渴，喝了退房客人放在房內的贈品礦泉水，就被扣薪一千元。

超賣房間 觀光處上週已稽查開罰

莊園經理喬淳義澄清說，民宿是月休八天，若員工願意加班，都依規定給加班費，但上限是三天，「絕不是血汗工廠」，也沒有違反勞基法。至於扣薪的部分，公司食品、物品，不能任意使用，在職業訓練時都會事先告知員工，一旦抓到會處罰。對於超賣房間數遭稽查開罰，業者委任律師簡燦賢說，目前民宿沒有被查到違法事證，願意配合縣府法規和稽查努力改善，若是惡意爆料人經查證不屬實也不道歉將提告。

被罰員工澄清：知道規定 可接受

因喝礦泉水被罰一千元的員工也透過友人在臉書上公開訊息幫民宿澄清，坦承知道公司規定，對於違反公司規定被罰她可以接受，認為喝水遭罰一事被爆料者作為攻擊公司內容非常不認同；也有現職員工力挺公司說：「福利還不錯且每年都有年終」。

不過，社會處認為，員工確實不宜任意拿公司物品，但一瓶礦泉水扣薪一千元，不符比例原則，至於是否違反勞基法，會前往勞動檢查；觀光處代理處長彭偉族則說，上週就接獲檢舉去稽查，也開出行政處分書依規定裁罰，但業者已提出訴願，因此不針對個案進行說明。