〈北部〉新竹空軍聯隊舊禮堂 將整建變Live House

2017-03-16

〔記者洪美秀／竹市報導〕空軍工程聯隊禮堂舊址已有六十年歷史，新竹市政府未來將把它轉型為音樂藝文展演空間Live House，成為年輕人的夢想基地，這也是百年新竹公園跨域亮點計畫第一個進行整建的工程，昨天動工，預計十月完工。

新竹市長林智堅說，位在新竹公園內的空軍工程聯隊禮堂舊址，當年是康樂表演場地，是很多早年空軍官兵共同的回憶，後來規劃成風城願景館，但空間一直未被妥善利用，新竹市文化局透過中央跨域亮點計畫兩千八百多萬元的補助，進行整建 ，為老建築注入新活泉，將成為年輕人的音樂表演基地。

林智堅說，這座中型藝文展演場所，最多可容納六百人，希望成為演藝團隊養成的創新基地，不管是傳統表演藝術或流行音樂產業，甚至是初出茅廬的新興團隊，都鼓勵到新竹市來，讓老建築展現新生命力。

新竹市文化局表示，此次整建工程包括隔間、外牆、天花板、地板和衛浴、機電設備等，並增加隔音防噪設備，還有表演舞台，將打造一個可以聽演唱會、音樂會、演講，適合舉辦各類藝文活 動的場地。