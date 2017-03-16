〈北部〉苗縣建國國小合唱團 連3年特優
2017-03-16
〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣建國國小秉著打造台灣「最高水準」兒童合唱團精神，推廣音樂教育，八日代表苗栗縣參加「全國中區同聲合唱比賽」，精湛演出及悠揚歌聲，獲得評審一致讚賞，拿下特優第一名，這也是連續三年全國特優第一。
建國國小訓導主任張春煌說，合唱團民國八十年二月成立，希望培養學生五育均衡，長期透過藝術教育，開拓他們視野，並養成宏觀的氣度及追求自我成長的動力。
建國國小合唱團每年都參加全國各大小比賽，更代表苗縣參加全國賽。張春煌表示，近年時常受邀到全台各縣市表演，也多次前往日本、中國及東南亞等地公演。
合唱團成員約有八十人，學生在老師帶領下，時常從早上開始練唱，甚至自動放棄中午休息時間，週末及寒、暑假也要集訓，雖然辛苦，但為的就是唱出好成績。
建國國小校長鍾瑞彬說，合唱團學生無論是練唱、巡迴表演過程，同時也都拓展了他們開闊藝術視野，很感謝合唱團在歷屆校長，及林月嬌、饒家卉、江怡臻老師們指導，才能年年「唱」佳績。
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