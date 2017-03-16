〈北部〉後龍修繕好望角剷古碑 民團槓公所

2017-03-16

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣內知名觀光景點之一的好望角，時常遭怨周邊環境欠缺改善。苗縣海岸環境發展協會、自然生態學會及後龍灣發展協會抨擊後龍鎮公所再三擅自亂修繕，還破壞古蹟。後龍公所強調，會再與地方溝通。

後龍鎮公所正進行「樂活後龍、夕看好望角」觀光遊憩整合工程，總經費約兩千萬元，由交通部觀光局補助，後龍公所建設課長劉威廷說，預計四月中完工。

改善工程未結束，去年陸續被民眾發現具有歷史價值石碑遭「剷除」等狀況。公所更被地方人士斥責，施作前不說明，只會亂做。

後龍鎮公所昨天邀集苗縣海岸環境發展協會理事長翁坤章、自然生態學會總幹事洪維鋒及後龍灣發展協會理事長陳彥云，召開說明會解釋地方疑慮。

翁坤章、陳彥云都直斥，公所做事太草率，總是承諾會好好與地方溝通，卻始終得不到善意回應，工程都快完工才來說明，根本無心協調。

陳彥云說，觀光必須結合地方歷史文化，遊客才會流連忘返，目前工程審查員沒有一位是在地人，盼公所別一再忽略地方，強調地方是大家的，協會也有各單位補助資源，應一起努力。

後龍公所建設課坦承，這次工程確實倉促，會盡量努力做，並說規劃在招標前涉及機密無法公開。

劉威廷說，會想辦法與地方協調、溝通，後續也將爭取經費繼續改善。