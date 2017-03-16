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〈北部〉消失40年 水牛耕田重現關西

2017-03-16

〔記者黃美珠／關西報導〕看過水牛耕田嗎？很多「六年級」以後、特別是生長在工業化和商業化較早的北台鄉親們很可能都要搖頭。

六十一年次的新竹縣關西鎮鄉土文化協會理事長羅功奇說，自己就從來沒有看過，而這場景在關西消失至少四十年，昨起兩天在關西鎮南山大橋旁的水田重現！

羅功奇說，會有這樣的「復刻版」農村風光出現，是拜協會會員盧文鈞之賜。盧文鈞先跟南山社區發展協會理事長羅際君承租農田，再找來新埔「水牛學堂」校長李春信用水牛代耕，捨棄動作比較快的機器耕耘，就是希望讓鄉親重溫農業社會的舊夢。

羅功奇說，他生長在關西市區，小時候只看過牛拉車，但從沒看過水牛耕田，問過許多長輩和晚輩，都認為這樣的農村景致，在關西已經消失至少四十年。

李春信說，近年越來越多的「友善農民」，知道他有四頭水牛可以耕田後，先後找他幫忙，使得他和他的水牛們從桃園到苗栗頭份都有自己的「戰場」。

由於水牛耕田的場景難得一見，關西女兒徐紫珉昨天情商李春信，讓她捲起褲管下田體驗執鞭趕牛犁田的滋味。

「好像衝浪喔！」徐紫珉說，水牛耕田需要好的平衡感，經過半個多小時的摸索，才越來越順手。

李春信說，上週他先趕牛幫這塊水田完成翻土，昨天用「割耙」持續深挖鬆翻田地，為免割耙在耕耘過程中翻覆或是無法深挖，農夫必須穩穩踩在割耙上施力，再驅趕牛隻往前走。

以前的農夫一個人就可以搞定，現在人欠缺經驗，稍一不慎就真的有可能「犁田」，所以他在徐紫珉體驗期間，一路隨行從旁給予協助。

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  • 關西女兒徐紫珉（左）說趕牛犁田的感覺好像在「衝浪」。 （記者黃美珠攝）

    關西女兒徐紫珉（左）說趕牛犁田的感覺好像在「衝浪」。 （記者黃美珠攝）

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