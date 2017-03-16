〈北部〉「影像扎根」桃園10校 6月要推10部宣導動畫

2017-03-16

〔記者周敏鴻／平鎮報導〕平鎮區東安國小校長黃木姻帶領十所國中、小學的學生參與「影像扎根計畫」，包括寫劇本、繪圖、動畫製作、配音等，讓學生們覺得新鮮又有趣，黃木姻說，預計六月要推十部食農、反毒教育主題的動畫，做為未來的宣導教材。

七所國小、三所國中共約三百位學生，從民國一○四年十一月開始參與這項計畫，由曾入圍金鐘獎、金馬獎的導演李力劭，以及製作人凌志文、編劇王宥蓁等從業人員，指導學生寫劇本、畫分鏡圖。

一年多來，學生們不斷修改劇本，最近進入繪圖階段，未來只要利用電腦軟體結合不同圖層，就能繪製一格格畫面並串連為動畫，估計三分鐘的動畫，學生就要繪製四千三百廿格畫面，工程規模浩大。

學生賴佳穎說，撰寫劇本敘述都市孩子因緣際會到了農村，卻看到農藥破壞生態，毅然決定投入無毒農業當「菜鳥農夫」，在不斷修改的過程中，讓她學習到「劇本原來要這樣寫才會吸引人」。