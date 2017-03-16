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〈北部〉衛生紙丟馬桶 桃園3281座公廁配合

2017-03-16

〔記者陳昀／桃園報導〕市府環保局配合環保署「衛生紙直接丟入馬桶」政策，六月起將全面實施，市府環境清潔稽查大隊長羅文林表示，全市列管的三二八一座公廁都會提供短纖維的衛生紙，即日起就能直接丟入馬桶、不會阻塞，環保局將納入公廁評比項目，鼓勵管理單位宣導新措施，不合格的公廁將罰款。

羅文林指出，桃園市的公廁都提供短纖維的衛生紙，遇水可快速分解，直接丟入馬桶內沖掉，有助於維護廁所的環境衛生，市售的衛生紙大多會在包裝標示是否溶於水，民眾在家中也可以把溶於水的衛生紙丟入馬桶沖掉，但如果是面紙、濕紙巾或菸屁股、垃圾等異物，就可能造成阻塞。

羅文林說，實務上不太可能針對民眾稽查「衛生紙有沒有丟馬桶？」因此轉為納入公廁評分來鼓勵管理單位，公廁整潔等級區分為特優、優等、普通與加強，平均每月稽查、評分一次，「加強」的等級會增加稽查次數，今年至目前已累計檢查七六○六座次，只要管理單位確實宣導「衛生紙請丟馬桶」就加分，而評分低、不合格公廁，將依廢棄物清理法處罰一千二百元至六千元。

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  • 市府環境稽查大隊長羅文林說，配合實施衛生紙丟馬桶政策，環保局會將其納入公廁評分項目，鼓勵管理單位幫忙宣導。（記者陳昀攝）

    市府環境稽查大隊長羅文林說，配合實施衛生紙丟馬桶政策，環保局會將其納入公廁評分項目，鼓勵管理單位幫忙宣導。（記者陳昀攝）

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