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〈北部〉石門水庫賞花 杜鵑接棒櫻花

2017-03-16

〔記者李容萍／大溪報導〕「淡淡的三月天，杜鵑花開在山坡上，杜鵑花開在小溪畔，多美麗啊，像村家的小姑娘…」，「杜鵑花」這首歌讓人琅琅上口，時序進入春暖花開的三月，石門水庫賞櫻已進入尾聲，賞杜鵑花正是時候。

今人工增雨 出遊先看天氣

只不過，因為水情仍然吃緊，石門水庫今天待命施作地面人工增雨，民眾賞花前要先打聽有無下雨，以免影響賞花的心情。

水利署北區水資源局副局長邱忠川表示，石門水庫園區的各類杜鵑花，多數在民國五十三年水庫完工時栽種，總數多達三萬棵，如今都是半百老樹，每年的三月是杜鵑花盛開最美的時候，棵棵茂密、交叉重疊，有桃紅色、粉紅、暗紫和白色夾雜盛開，爭奇鬥妍十分壯觀，又以南苑停車場、溪洲公園、中線公園等沿途的花況最美。

雖然正值杜鵑花搖曳枝頭，但北區水資源局昨天下午收到增雨服務通報，氣象單位預測華南雲雨區在今天凌晨起將影響台灣北部，石門水庫將在大壩實施人工增雨作業。

截至昨晚七時，石門水庫大壩水位二二九．三一公尺，蓄水量九三○三萬噸，蓄水率僅四十六．二一％，水庫已剩不到半座。

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  • 時序進入春暖花開的三月，石門水庫賞櫻已進入尾聲，賞杜鵑花正是時候。（記者李容萍攝）

    時序進入春暖花開的三月，石門水庫賞櫻已進入尾聲，賞杜鵑花正是時候。（記者李容萍攝）

  • 超美！石門水庫杜鵑花盛開，不同花色爭奇鬥妍。（記者李容萍攝）

    超美！石門水庫杜鵑花盛開，不同花色爭奇鬥妍。（記者李容萍攝）

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