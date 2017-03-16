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〈北部〉桃園有機蔬菜驗出農藥 2國小遭殃

2017-03-16

〔記者邱奕統／桃園報導〕標榜無農藥殘留的有機蔬菜，竟然驗出農藥！市府農業局二月底、三月初抽驗有機蔬菜，發現忠貞國小的青松菜、青埔國小的茼蒿都殘留農藥「益達胺」，都是「隆德農業生技公司」供應，隆德還供應全市另外二十二所學校的有機蔬菜；市府教育局表示，已暫停隆德供應有機蔬菜，若農業局最後暫停隆德的有機認證，將解除該公司營養午餐的供應契約。

農業局指出，有機蔬菜的農藥殘留標準是「零檢出」，兩校驗出的「益達胺」殘留量雖然都很低，並符合一般市售蔬菜殘留農藥安全容許量標準，但在有機蔬菜上仍不合格；林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海說，驗出的農藥殘留量屬於微量，加上「益達胺」為水溶性農藥，對人體健康影響有限，但有機蔬菜標榜不使用農藥，根本就不應該有農藥殘留的問題。

同一家業者 供應24國中小

農業局在二月二十一日、三月二日兩天，針對各校的有機蔬菜抽驗是否有農藥殘留，其中二月二十一日在忠貞國小的有機青松菜驗出「益達胺」，殘留量為○．○二ppm，三月二日在青埔國小的有機茼蒿中，也驗出「益達胺」殘留○．○三ppm。

「隆德農業生技公司」是有機蔬菜大廠，與全市各區二十四所國中小簽訂有機蔬菜採購契約，卻接連兩次被農業局在不同的有機蔬菜中驗出農藥殘留，二月二十一日有問題的青松菜只供應忠貞國小，三月二日出問題的茼蒿除了供應青埔國小，還供應武漢、義興、高榮、四維、幸福國小等五校。

農業局表示，複驗結果約二週至三週才會出爐，若屆時仍驗出農藥殘留，依法將暫停隆德的有機認證半年，並罰款三萬元。

教育局表示，這七所學校目前都已經依「學校有機蔬菜採購契約」規定，暫停隆德公司所供應的有機蔬菜，如果農業局暫停該公司的有機認證，已簽約的二十四所學校都將解約。

記者致電 對方否認嗆提告

記者昨天致電隆德公司，一位男子接聽，被問及有機蔬菜含有農藥，這名男子反問記者「聽誰說的？」並連忙否認，還揚言要控告誹謗。

顏宗海說，蔬果使用的農藥大都為水溶性，「益達胺」是其中之一，屬中等毒性，沒有致癌的風險，若民眾擔心農藥殘留，可將蔬果浸泡在水盆中，開啟水龍頭，維持流動清水洗十五分鐘，若蔬果表皮凹凸不平，也可用軟毛刷刷洗，並切除凹陷的蒂頭或葉菜類根部的莖。

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  • 市府農業局2月底、3月初抽驗有機蔬菜，發現忠貞國小的青松菜、青埔國小的茼蒿都殘留農藥「益達胺」，都是「隆德農業生技公司」供應。圖為市農會耗資千萬元成立有機蔬菜截切加工廠，與本新聞無關。（資料照，記者謝武雄攝）

    市府農業局2月底、3月初抽驗有機蔬菜，發現忠貞國小的青松菜、青埔國小的茼蒿都殘留農藥「益達胺」，都是「隆德農業生技公司」供應。圖為市農會耗資千萬元成立有機蔬菜截切加工廠，與本新聞無關。（資料照，記者謝武雄攝）

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