〈北部〉說好免費課輔 家長氣收到繳費單

2017-03-16

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣府一百年起實施中小學生每日放學後留校免費課後輔導一小時，今年卻有少部份學校家長開學後，收到學校發出的課輔繳費通知單，要繳交六千多元，氣得質疑縣府「說好的課輔免費，怎麼要收錢」？為此花蓮縣府還舉辦教育政策說明會。

花蓮縣府：「極少數」學校發生的誤會

教育處長劉美珍強調，這只是「極少數」學校發生的誤會，她說，通知單內容措辭不妥，已要求各校「不要再發生類似情形」。

縣府教育處前天下午舉辦花蓮縣教育政策說明會，會中點名花蓮市有二所國中、一所國小開學後發出錯誤繳費通知單，通知單內文還有「因為縣府經費拮据、經費不夠，所以免費課輔要收費」等字眼；經學生把通知單帶回，家長看到氣得跳腳，還有家長跟縣長傅崐萁反應「免費課輔變收費課輔，到底怎麼回事」？還傳出因此有校長被叫去縣府痛罵。

教育處長劉美珍說，學校是在二月十八日發通知單給家長，當天縣府就收到家長的反映。

劉美珍強調，教育部對於中小學生的課後留校，有課後輔導（國中四點放學、四十五分鐘課輔後五點放學；國小三點四十分放學、課輔四十分鐘，四點四十分放學）、以及接著課輔後辦理的國小課後照顧（國小最晚到六點放學）等，教育部都有補助相關經費，其中的「課後輔導」部分，教育部補助不足的部分都是由縣預算完全負擔，因此課輔是完全免費，不可再跟家長通知收費。

至於課後照顧的部分，則只有低收入戶、身心障礙、原住民、情況特殊經過學校評估需要扶助的學生，四種身分完全免費，由教育部補助，縣府編列配合款。

她說，今年因教育部更改經費申請辦法，將課後輔導、課後照顧放在同一申請計畫中，因此課後照顧的部分同一班會有二種身分的學生，一種免費、一種要收費，有部分學校未弄清楚狀況，誤發通知單，已要求學校校長注意。