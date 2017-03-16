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〈北部〉逐鹿中原要有真本事 不能只憑跑攤

2017-03-16

記者游明金／特稿

明年底縣長選舉，宜蘭縣藍綠陣營已有多人備戰，欲逐鹿中原問鼎寶座要有真功夫，還有近兩年時間，多多充實自己才能實力堅強。如果只想靠著一招半式闖江湖，握握手、摸摸頭，「跑攤」不等於真功夫，花拳繡腿禁不起檢驗，內涵不足終究會破綻百出。

「跑得很勤」不必然實力堅強，卻是勝選過程的必要條件；也因此，政治人物穿梭紅白帖會場，不管是否感同深受、有無真摯情感，人家哭跟著難過、人家笑跟著開心，政治成了表演藝術；選民不會在乎是否虛偽，期盼的只是「同理心」，這是現實的無奈。

只是，「縣長」是一縣之長，代表縣的形象、觀感與榮譽，要檢驗的面向很多；除了跑得很勤，更應重視的是，對宜蘭願景的論述能力，宜蘭未來面貌應該做什麼想像？要檢驗過去政策的執行效率，還有個人涵養、胸襟、氣度、見識等人格特質養成與提升，如果不累積實力，只想靠著周旋喜宴與告別式之間而勝選，這不會是我們要的「縣長」。

最近，宜蘭政壇耳語很多，什麼「囝仔讀冊、吃飯攏免錢」，選舉還沒開始，有人已經在開支票；政見是否可行，要有嚴謹的財務評估，而不是信口開河、譁眾取寵；眾口鑠金已混淆是非，政客可以不負責任只求當選，但選民要自我要求，學會價值的判斷。

下屆選舉，藍綠都面臨整合問題，誰強誰弱言之過早；不管藍綠，只想憑「跑攤」、開「芭樂票」當選，那就低估了選民智慧，每個想要參選的人都需要更多努力。

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