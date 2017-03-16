〈北部〉逐鹿中原要有真本事 不能只憑跑攤
2017-03-16
記者游明金／特稿
明年底縣長選舉，宜蘭縣藍綠陣營已有多人備戰，欲逐鹿中原問鼎寶座要有真功夫，還有近兩年時間，多多充實自己才能實力堅強。如果只想靠著一招半式闖江湖，握握手、摸摸頭，「跑攤」不等於真功夫，花拳繡腿禁不起檢驗，內涵不足終究會破綻百出。
「跑得很勤」不必然實力堅強，卻是勝選過程的必要條件；也因此，政治人物穿梭紅白帖會場，不管是否感同深受、有無真摯情感，人家哭跟著難過、人家笑跟著開心，政治成了表演藝術；選民不會在乎是否虛偽，期盼的只是「同理心」，這是現實的無奈。
只是，「縣長」是一縣之長，代表縣的形象、觀感與榮譽，要檢驗的面向很多；除了跑得很勤，更應重視的是，對宜蘭願景的論述能力，宜蘭未來面貌應該做什麼想像？要檢驗過去政策的執行效率，還有個人涵養、胸襟、氣度、見識等人格特質養成與提升，如果不累積實力，只想靠著周旋喜宴與告別式之間而勝選，這不會是我們要的「縣長」。
最近，宜蘭政壇耳語很多，什麼「囝仔讀冊、吃飯攏免錢」，選舉還沒開始，有人已經在開支票；政見是否可行，要有嚴謹的財務評估，而不是信口開河、譁眾取寵；眾口鑠金已混淆是非，政客可以不負責任只求當選，但選民要自我要求，學會價值的判斷。
下屆選舉，藍綠都面臨整合問題，誰強誰弱言之過早；不管藍綠，只想憑「跑攤」、開「芭樂票」當選，那就低估了選民智慧，每個想要參選的人都需要更多努力。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
桃園有機蔬菜驗出農藥 2國小遭殃
標榜無農藥殘留的有機蔬菜，竟然驗出農藥！市府農業局二月底、三月初抽驗有機蔬菜，發現忠貞國小的青松菜、青埔國小的茼蒿都殘留農藥「益達胺」，都是…
網友回應
熱門新聞
- 獨家》共諜案追追追 前副總統隨扈竟也淪陷！
- 萊萊磯釣場傳女子跳海自殺 警消漏夜搜尋中
- 南韓5/9改選總統 執政黨棄選
- 川普調整政策 終結重返亞洲
- 洩密案》馬辯處理政治問題 檢隔離偵訊破解
- 奧地利阿爾卑斯山雪崩 至少3死1失蹤
- 史上頭一遭 美司法部以駭客攻擊罪名起訴俄國特務
- 美媒：川習會後 美將售台「更多更好」武器
- Fed升息後 美股、美債續漲 美元走貶
- 美國聯準會宣布升息1碼 進入升息循環
- 美聯準會升息1碼 官員預期今年再升2次
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry sets up integrity office to collect big data
- 低價搶標 疏浚 砂石兩邊賺
- BB槍射獼猴 違野保法送辦
- WTO六大貿易爭端案 美告中國佔一半
- 24分不敵大三元 豪小子輸魏少
- 另一半愛吃醋 當心「嫉妒妄想症」上身
- 禽流感疫苗／4年銷毀逾6千萬劑 農委會︰不買了
- Fed今料升息1碼 下次升息應在六月
- 堅持「叛徒OUT」 古巴苦吞扣倒OUT
- 7成國人使用行動支付 多小額
- 自由廣場》系統性拒絕年輕教師 台灣的大學沒有未來
- 兼任糖協董座官員 遭爆曾護航女兒進台電
- 不可分戶移轉 地租無優惠關鍵
- 晶鑽行賄弊案 北市官員也涉貪
- 吳念真談生死 拒侵入性急救
- 喝花酒護航搶標 河川局政風主任敗壞政風
- 自由廣場》〈青年論政〉中國職業學生登台 三大傷害
- 邱太三：依大法官解釋 草擬保防法
- 《米其林掛保證》九州百年鰻魚名店田舍庵 首家海外分店小倉屋開幕
- 我央行嚴陣以待 熱錢將加速挪移
- 浪琴新一代征服者系列 精確計時再升級
- 滯納金加徵利息修法 財部本週內送政院
- 自由廣場》海巡需要的是定翼機隊
- 曾獲年度新人王 斷送職棒前程
- 掏空幸福人壽127億 鄧文聰因病3.5億交保
- 淘寶賣假證明 中國校花靠它兩度來台
- 賴琳恩樂當煮婦 暫緩做人
- 馬洩密案》國民黨團批政治鬥爭 柯：馬才搞鬥爭
- 胡智為挨轟 中繼2局可圈可點
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉逐鹿中原要有真本事 不能只憑跑攤
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分