〈北部〉吳澤成報告宜縣長選情 意外掀戰火

2017-03-16

赴官邸餐敘 但總統僅傾聽參考

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕蔡英文總統邀請中部以北的民進黨縣市首長到官邸餐敘，宜縣代理縣長吳澤成提及宜蘭選情，國民黨羅東鎮長林姿妙在基層跑得很勤，意外引起話題。林姿妙說，繼續勤走基層爭取支持。爭取民進黨縣長提名的宜蘭市長江聰淵、立委陳歐珀都不予置評；江說，做好自己最重要，只要自己與團隊不斷成長，才能累積實力。

提及藍營羅東鎮長基層跑得很勤

明年底縣長選舉，宜蘭縣已有多人表態參選，國民黨有羅東鎮長林姿妙、前縣長呂國華，前國民黨宜蘭縣黨部主委林信華則是宣布脫黨參選；民進黨有宜蘭市長江聰淵、立委陳歐珀、冬山鄉長謝燦輝等人。

蔡英文總統前晚餐敘，傳出吳澤成指林姿妙「實力堅強」，已偏離事實原貌；吳澤成還原現場說，蔡總統找大家去了解地方選情，他提到黨內部分黨部比較清楚，主要是報告黨外情形，現在國民黨基層跑得比較勤的，大概就是羅東鎮長林姿妙，沒有特別指出林「實力堅強」，總統沒有進一步指示，都是傾聽參考而已。

林姿妙說，她當選鎮長以來，就是每天把該做的事情做好，勤跑基層一步一腳印，讓鄉親感受到政府為他們做事，羅東鎮這幾年成功的夜市行銷、財政轉虧為盈、國小營養午餐全免費等政績，希望可以擴大為縣民服務，用羅東模式經營宜蘭縣。

藍綠都有選將表態 都未完成整合

宜蘭市長江聰淵說，做好自己最重要，每天要求自己及團隊不斷成長，外界對林姿妙的評價，他不予置評，民進黨有危機感是好事，團結的民進黨才能勝選；冬山鄉長謝燦輝表示，「選民選我們，不是要我們在外面跑」，把自己鄉內事務做好更重要；陳歐珀不表示意見。

國、民兩黨目前都未完成整合，國民黨縣黨部主委張建榮說，待黨主席選出才能有後續安排，人選旗鼓相當，全民調勢在必行。民進黨縣黨部主委林進財表示，依以往慣例會先協調人選，協調未成再以全民調初選，請大家稍安勿燥，有意參選者要先拿出政績和政策。