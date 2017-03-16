〈北部〉四月八重返客庄12大節慶 頭份邀辦桌
2017-03-16
〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣頭份市每年重大盛事「四月八」慶典，去年預算遭代表會刪除，未列客委會「客庄十二大節慶」，苦無經費取消舉辦，今年以「靚燈好客節」為主軸重返。頭份市長徐定禎說，四月廿九日將席開一百四十二桌，邀請鄉親認桌，一起團聚大家感情。
民間發跡的「四月八」是苗縣最大的客家庄頭份行之有年節慶，在農曆四月八日展開繞境宴客、賽花燈等活動。
「四月八」往年列客委會十二大節慶，去年考量苗栗縣財政困窘，頭份市民代表會決議不辦，只由民間廟宇自辦擺攤等活動，引起不少鄉親反彈，認為傳統習俗怎能隨意取消。
頭份市公所客家文化課課長陳子立說，今年「四月八」總經費約四百萬元，也重返客庄十二大節慶，獲客委會兩百萬元補助。
徐定禎說，今年有辦桌、花燈及踩街三大主題，「四月八」宴客盛況雖不再，卻是頭份鄉親重要回憶，四月廿九日晚間席開一百四十二桌，盼團聚大家的感情。今天起至四月十日，受理認桌報名，每桌認桌費用三千元。
四月三十日晚間則有「創意踩街花燈比賽暨精彩匯客庄踩街」活動，不同於以往單純踩街，今年以「頭份好客舞燈靚」，希望大家提著花燈跳舞踩街，即日起至廿四日受理報名，獲選隊伍有補助經費，踩街比賽冠軍者則有三萬元獎金。
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