〈北部〉竹東3千多噸垃圾 昨起外運桃園焚化

2017-03-16

〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣竹東鎮垃圾場，從去年底起堆置垃圾，至今已累積三千多公噸，鎮民憂心引爆垃圾危機，經縣府環保局協調，昨天起每天可外運四十公噸到桃園焚化，堆積如山的垃圾總算可以開始清除。

竹東鎮垃圾場位於五豐里，里長邱文郎昨天上午坐鎮現場用臉書開直播，把垃圾外運清除的實況向里民轉播；他說，雖然每天外運的量僅四到五公噸，但至少是個好的開始，希望縣府能夠持續加速清運。

立委林為洲、新竹縣議員周江杰、竹東鎮民代表會副主席鄭朝日等民代，先前都曾經針對竹東鎮垃圾場堆置垃圾超量的問題，要求官方儘速改善。

鄭朝日還曾提出警告，如果縣府不能解決垃圾外運問題的話，他會跟鄉親到環保局抗爭，如今事件出現轉機，他強調會持續監督，直到垃圾完全清走為止。

竹縣環保局表示，因應新竹市、苗栗縣焚化爐歲修，配合環保署的垃圾焚化作業調度，從昨天起到四月二十日，竹東鎮每天可以有四十公噸的焚化量，竹東鎮目前每天垃圾產出量約為三十六公噸，如果再稍微減量，每天剩下的四到五公噸額度就可以用來焚化先前堆置的垃圾。

邱文郎說，垃圾場位於五豐里沙坑溪的上游，且地勢居高臨下，里民對於滿坑滿谷的垃圾越堆越多都覺得很害怕，大家基於安全跟環境衛生的考量，要求他一定要緊盯垃圾處理作業，他跟清潔隊也不敢掉以輕心，昨天為確認垃圾真的開挖外運，他全程錄影蒐證，用直播方式讓里民見證。

環保局表示，針對竹東掩埋場現況，除要求鎮公所清潔隊加強消毒，也會協助提供部分消毒藥劑，以加強當地環境衛生維護，也請鎮民持續支持鎮公所的垃圾分類政策，協助落實垃圾減量，讓原先堆置的垃圾能夠儘速完全清運。