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〈北部〉桃檢新廈啟用 鄭文燦爭取高分院高分檢

2017-03-16

願提供桃園院檢舊址

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園地檢署昨天舉行新辦公廳舍啟用典禮，法務部長邱太三、檢察總長顏大和、調查局長蔡清祥與市長鄭文燦等人出席剪綵，鄭文燦向邱太三爭取在桃園院、檢的舊址，設立高等法院桃園分院與高等法院檢察署桃園分署；由於高分院、高分檢要由司法院、法務部評估協調，邱太三點頭微笑，未當場允諾。

鄭文燦表示，舊有的桃園地院、桃園地檢署土地產權屬於市府，市府願意提供作為桃園高分院、高分檢。

桃園地檢署新的辦公廳舍位於桃園區正光路的司法園區，搬遷前的舊址與桃園地院相鄰，由於廳舍已使用四十餘年，老舊不堪，且隨著桃園人口劇增、訴訟案件大幅成長，檢察官編制與員額也都增加，老舊辦公廳舍已不敷使用。

桃檢新辦公廳舍是地下二樓、地上十樓，總樓地板面積五萬多平方公尺，昨天在永平工商舞獅、川劇變臉與合唱團等表演中熱鬧揭牌。

法務部長未當場允諾

邱太三表示，法務部矯正署將在八德外役監旁的用地設置技藝工廠，讓收容人習得一技之長，出獄後可照料自己與家人的生活。

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  • 桃園地檢署新廈落成，昨天由檢察長彭坤業（左起）、調查局長蔡清祥、檢察總長顏大和、法務部長邱太三、市長鄭文燦等人揭牌。圖後方即桃園地檢署新大樓。（記者余瑞仁攝）

    桃園地檢署新廈落成，昨天由檢察長彭坤業（左起）、調查局長蔡清祥、檢察總長顏大和、法務部長邱太三、市長鄭文燦等人揭牌。圖後方即桃園地檢署新大樓。（記者余瑞仁攝）

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