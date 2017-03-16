〈北部〉闢新路連接 大園「天空斷橋」有解
2017-03-16
延伸至國際路 避開許厝港濕地
〔記者邱奕統／桃園報導〕存在七年多的大園區國道二號「天空斷橋」終於要改善了！市長鄭文燦昨天在市政會議表示，「大園都市計畫」的都計變更案已經公告，國道二號甲線行經計畫範圍內的部分將變更為國道用地，讓國二甲線工程取得用地，完工後可兩端銜接，不再有橋無路，並通往台十五線國際路，改善大園區中正東路、民生路及國際路交通壅塞。
交通部七年前為桃園航空城規劃聯外交通，興建國二甲線，起點在大園交流道，原本要與台六十一線銜接，因為經過國家級重要濕地「許厝港」，加上當地民眾反對拆遷抗爭，使得國二甲線工程停工，形成「天空斷橋」奇景。
都計變更用地 亦改善當地交通
交通部後來修正計畫，將國二甲線先延伸至國際路，避開「許厝港」濕地，全長約二公里，將闢建雙向四車道，由於部分路線位於大園都市計畫內，市府也配合變更「大園都市計畫」，將行經部分變更為國道用地，今年二月已獲內政部核定，工程總經費約五十六．八六億元，其中用地費占廿三．九六億元。
鄭文燦表示，都計變更案已經公告，他要求交通局向工程主辦機關交通部，協調該路段優先取得用地，針對一般徵收路段先辦理徵收，讓建設時程縮短，加速國二甲線的工程進度；國二甲線分兩階段推動，第一階段是從大園交流道至國際路，第二階段再延長到快速道路，整個路段將跨越桃園國際機場特定區、機場專用區、大園都市計畫區內等三段。
他說，完工後不但解決「天空斷橋」的老問題，並改善大園區中正東路、民生路及國際路的交通壅塞，讓桃園機場交通更方便。
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