〈中部〉兒藝節 25場戲免費看
〔記者蘇孟娟／台中報導〕兒童節將至，台中市送出兒童節好禮，文化局推出兒童藝術節，在全市山海屯區共推出廿五個兒童劇免費看；教育局另推出德藝童年系列活動，鼓勵學童戶外體驗學習。
今年台中兒童藝術節活動包括邀請紙風車劇團，以及大開劇團、小青蛙劇團、頑石劇團、童顏劇團、極至體能舞蹈團與聲五洲掌中劇團等知名表演團隊，自四月一日到五月十三日，在全市山、海、屯、城區推出廿五場兒童劇免費看。
其中，今年適逢雞年，紙風車劇團四月三日將在圓滿戶外劇場演出熱鬧歌舞劇「雞城故事」；此外，大開劇團將推出好久茶的秘密、花木蘭、花兒、牛魔王與鐵扇公主；小青蛙劇團將帶來糖果屋、熊的傳說、新小紅帽等劇。
至於頑石劇團將演出黑貓傳奇、童顏劇團推出全新創作星星之火；極至體能舞蹈團則推出結合視覺裝置、科技、舞蹈、戲劇的作品「換位遊戲：大風吹」；聲五洲掌中劇團將結合布袋戲和藝陣陣頭，創新演出「瘋狂西遊記台中狂想曲」、「小神童大冒險」等。
至於教育局則推出德藝童年系列活動，包括廿四日在屯區藝術中心推出模範健康兒童表揚大會及嘉年華；另自本月卅一日到四月卅日在四維國小舉辦德育分享博覽會，規劃有德育典範人物博覽會、典範人物閱讀活動、多元文化饗宴等。
另鼓勵兒童體驗生活及生態，從四月一日至卅日止，有超過卅家中市合格農場及風景區提供免費或優惠措施，四月四日當天包括科博館本館、車籠埔斷層保存園區、鳳凰谷鳥園生態園區、九二一地震教育園區，提供十二歲以下兒童持身分證明文件免費入場。
市府也補助偏鄉學校學生至科博館、國美館、台中國家歌劇院等地進行生活體驗營活動，並媒合學校至福利機構或團體，鼓勵學生進行公益關懷服務。
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