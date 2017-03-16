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〈中部〉枇杷巴士遊賞太平 千元有找

2017-03-16

〔記者陳建志／太平報導〕每年三月到四月中旬是太平枇杷的產季，今年總產量雖減少，但因收成前低溫沒南風，枇杷口感綿密且甜，品質更勝往年，太平農會和太平公所為了讓民眾吃到好吃枇杷並暢遊太平景點，從三月廿五日起推出六梯次的枇杷觀光巴士，成人原價二千元，特價只要九九○元，今年更安排窯烤枇杷牛角麵包ＤＩＹ行程。

太平農會總幹事余文欽表示，去年受到寒害影響，枇杷品質和產量不佳，今年產量因受到去年夏天兩個颱風，加上授粉不良影響，總產量雖較過去減產約三成，不過因採收前低溫，加上沒吹南風，雖顆粒較小，但肉質綿密、多汁又甜，整體品質相當好，每台斤最高可賣到超過二百五十元。

余文欽表示，今年再度推出枇杷觀光巴士，除帶著民眾到產地一窺枇杷長在果樹上的模樣，還安排太平古農莊、蝙蝠洞、車籠埔三百年老樟樹等在地景點，尤其是和磨仔墩故事島結合，讓民眾可以自己製作包上枇杷蜜餞的牛角麵包，東汴國小更訓練小朋友擔任小小解說員，帶領遊客認識枇杷產業。

太平農會表示，今年枇杷觀光巴士有三月廿五日、三月廿六日、四月一日、四月二日、四月八日、四月九日共六個梯次，成人費用原價二千元，優惠只要九九○元，從昨天開始開放報名，請有興趣的民眾撥打電話︰2326-8860分機9、109報名。

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  • 為推銷太平枇杷和觀光產業，太平枇杷觀光巴士昨起開放報名。（記者陳建志攝）

    為推銷太平枇杷和觀光產業，太平枇杷觀光巴士昨起開放報名。（記者陳建志攝）

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