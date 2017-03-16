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〈中部〉舞蹈團來慶生 植物人有回應

2017-03-16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕創世基金會台中分院年年為植物人過生日，讓植物人也可跟一般人過生日，而台中分院昨天為三、四月的四位壽星慶生，還有愛心舞蹈團以舞蹈方式為植物人慶生，感動許多人。

創世基金會昨天邀請多位植物人家屬及志工們，為三、四月出生植物人慶生，創世會不固定為植物人慶生，去年就安排多位業餘歌手及金曲歌手荒山亮以歌聲來為植物人慶生，還安排學生來表演光舞秀等，而這些表演，很多植物人都有肢體上的回應。

昨天四位壽星中，有一位是在九十一年因腦中風而成為植物人的阿蓉，九十六年進入台中分院，至今已十年。先生阿嘉則是時常來探望她，昨天創世為阿蓉等人慶生，阿嘉也到場，而且親自為阿蓉整理面容，還輕聲的跟阿蓉說話，希望奇蹟有出現的一天。

而亦姬舞蹈團昨天在朱麗姬老師的帶領下，由兩位學生到場為植物人跳「阮若打開心內門窗」，當歌曲播放到「阮若打開心內的窗，就會看見心愛彼的人，雖然人去樓也空，總會暫時給阮心頭輕鬆」時，感動現場不少家屬、志工，有人忍不住紅了眶，而阿蓉的肢體也有一些回應。

台中分院長陳韋龍表示，據統計，全台約有四千多位植物人，許多植物人家屬因為不捨，選擇在家自行照顧沈睡親人，每月不僅要負擔沉重的經濟壓力，更需日以繼夜地照顧，無法喘息。

陳韋龍表示，創世基金會推出植物人雙軌服務，對無法到院安養的植物人，則進行到宅的服務，已減輕六千六百個家庭的負擔。

陳韋龍表示，台中分院目前安養卅位植物人，每月平均安養花費五萬元；到宅服務一百位，每次到宅服務花費一千二百元，每月安養、到宅雙軌服務經費約一五○萬至一八○萬元不等，期盼民眾發揮愛心，幫助創世基金會持續進行植物人安養、到宅雙軌服務。

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  • 創世基金會為植物人慶生。（記者蘇金鳳攝）

    創世基金會為植物人慶生。（記者蘇金鳳攝）

  • 創世基金會邀請愛心團體亦姬舞蹈團以舞蹈來為植物人慶生。（記者蘇金鳳攝）

    創世基金會邀請愛心團體亦姬舞蹈團以舞蹈來為植物人慶生。（記者蘇金鳳攝）

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