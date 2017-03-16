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〈中部〉塑膠袋棄樹上 農田水路垃圾處處

2017-03-16

〔記者謝介裕／名間報導〕縣府昨日一口氣勘察名間鄉十件農田水路工程，惟田仔村、大庄村交界的排水溝渠周邊出現一堆堆垃圾，甚至連樹上也被丟棄黑色、藍色等不同顏色塑膠袋，嚴重影響環境整潔，縣長林明溱允諾在雨季來臨前，將農田水路排水不良、路面不平、溝渠淤積等問題一併改善，也呼籲民眾要有公德心，勿亂丟垃圾，確保居家環境品質。

縣長林明溱昨在工務處長陳錫梧等人陪同下，前往名間鄉新街、東湖、新光、仁和、埔中等地區勘察十處即將施工的農田水路相關設施，總經費約為一千四百多萬元，鄉長陳文德、縣議員游宏達表示，這些基礎工程建設都有其必要性和急迫性，十分感謝縣府的重視。

林明溱說，新街橋、虎仔坑橋的排水河段，須清淤長度約二三三五公尺，另新民村排水溝渠因兩年未清淤，致河道縮小且兩旁雜草叢生，需清淤長度約為二千五百公尺，當下也指示工務單位儘快發包施工，趕在雨季前做好區域排水及道路旁排水溝清淤改善工程，避免災害發生。

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  • 南投縣名間鄉田仔村與大庄村交界的排水溝渠邊坡遭人亂丟垃圾。（記者謝介裕攝）

    南投縣名間鄉田仔村與大庄村交界的排水溝渠邊坡遭人亂丟垃圾。（記者謝介裕攝）

  • 甚至連樹上也被棄置黑色、藍色的塑膠袋。（記者謝介裕攝）

    甚至連樹上也被棄置黑色、藍色的塑膠袋。（記者謝介裕攝）

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