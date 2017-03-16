〈中部〉魚池農會理事長當選人 涉賄交保

2017-03-16

〔記者陳鳳麗、謝介裕／南投報導〕南投檢調偵辦基層農會賄選案，查出甫當選魚池鄉農會理事長的劉啟行、常監蘇福量，涉嫌以鮑魚禮盒或現金十萬元賄選，共傳喚廿八人，劉母坦承行賄，八名會代也承認拿到錢，劉啟行、劉父和蘇福量則矢口否認，南投地院昨裁定劉啟行與劉父各一百萬元、蘇福量五十萬元交保。

南投縣政府農業處表示，農會理事長與常監非公職，除非遭羈押或入監服刑，不能執行職務，會停止其職務並派代外，否則不影響其職權行使。

南投地檢署指出，劉啟行與蘇福量搭檔角逐魚池鄉農會理事長與常務監事，因與另一組搭檔參選的現任許姓魚池鄉民代表及農會巫姓理事競爭激烈，劉、許二人為爭取支持，從去年八月起，涉嫌以鮑魚禮盒或現金十萬元向現任農會理、監事或參選連任農會代表行賄，並於上週當選理事長和常務監事。

南投地檢署連日來分兩波傳喚劉、蘇兩人及劉的父母、會員代表等相關人士共廿八人，昨將劉啟行、劉父及蘇姓常監，以涉嫌違反農會法，有勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見，南投地院法官裁定劉啟行和劉父各以一百萬元交保、蘇福量以五十萬元交保候傳，其餘請回。